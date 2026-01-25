Свитолина уничтожила вторую россиянку на Australian Open-2026 и повторила личный рекорд

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Australian Open, обыграв в четвертом круге седьмую ракетку мира - "нейтральную" Мирру Андрееву. Этот результат - повторение личного рекорда отечественной теннисистки на турнире в Мельбурне.
О ходе поединка и результате - рассказывает РБК-Украина.
Australian Open 2026, 1/8 финала
Элина Свитолина (Украина) - Мирра Андреева - 6:2, 6:4
Для Свитолиной это была вторая встреча в карьере с 18-летней Андреевой. Первое очное противостояние состоялось в марте прошлого года в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе, где победу одержала россиянка - 7:5, 6:3.
На этот раз украинка взяла убедительный реванш.
Первый сет Свитолина провела уверенно и выиграла его за 36 минут - 6:2. Украинка захватила инициативу после брейка при счете 3:1, а в заключительном гейме реализовала третий сетбол на подаче соперницы.
Вторую партию Свитолина начала с проигранного гейма на своей подаче, после чего Андреева повела 2:0. Украинка сумела переломить ход сета, отыграв три брейкпойнта, после чего выиграла серию геймов и вышла вперед - 3:2.
В десятом гейме на подаче соперницы Свитолина закрыла матч. Андреева отыграла первый матчбол, однако со второй попытки украинка ударом навылет оформила победу. В целом поединок длился 1 час 24 минуты.
Победа над Андреевой стала для Свитолиной:
В целом это 14-й четвертьфинал Свитолиной на турнирах Grand Slam, в котором она будет бороться за четвертый полуфинал в карьере и первый - в Мельбурне.
Андреева - вторая "нейтральная" жертва Свитолиной на нынешнем Australian Open. В предыдущем круге украинка выбила другую россиянку - 22-ю ракетку мира Диану Шнайдер.
В четвертьфинале Свитолина сыграет с третьей ракеткой мира - американкой Коко Гофф. Поединок запланирован на 27 января.
Ранее теннисистки встречались трижды: Свитолина победила во втором круге Australian Open-2021, однако уступила американке в двух матчах 2024 года.
