Свитолина в боевом матче победила "нейтральную" Шнайдер на Открытом чемпионате Австралии (видео)
Первая ракетка Украины Элина Свитолина в третьем круге Australian Open 2026 играла принципиальный матч с "нейтральной" Дианой Шнайдер.
О ходе поединка и результате - рассказывает РБК-Украина.
Australian Open 2026, 3-й круг
Элина Свитолина (Украина) - Диана Шнайдер - 7:6, 6:3
Как прошел матч
Первый сет запомнился тяжелой равной борьбой. Сначала обе соперницы методично брали свои подачи, затем - также синхронно делали брейки. В итоге игра перешла в тайбрейк, где сказался больший опыт украинки. Свитолина выиграла короткий гейм со счетом 7:4 и повела во встрече.
Не менее напряженной была и вторая партия. Свитолиной удалось после выигрыша подачи соперницы оторваться на два пункта - 3:1. А завершила партию Элина со счетом 6:3 в свою пользу. Поединок длился 1 час и 35 минут.
Что дальше
Свитолина продлила свою победную серию до восьми матчей, учитывая титул WTA 250 в Окленде почти две недели назад.
Элина 21-й раз в карьере сыграет в четвертом круге турнира Grand Slam. В Мельбурне она добралась до этой стадии в шестой раз, в том числе в четвертый за последние пять выступлений здесь. В прошлом году украинка дошла до четвертьфинала, где уступила будущей чемпионке Мэдисон Киз.
Следующей оппоненткой Элины будет либо Елена-Габриэла Русе (Румыния, WTA 79), либо еще одна "нейтралка" - Мирра Андреева (WTA 7).
Ранее мы сообщили, что все украинки выбыли из парного разряда Australian Open-2026.
Также читайте, кто стал соперником сборной Украины в квалификации Кубка Билли Джин Кинг.