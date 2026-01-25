ua en ru
Світоліна знищила другу росіянку на Australian Open-2026 та повторила особистий рекорд

Неділя 25 січня 2026 13:36
UA EN RU
Світоліна знищила другу росіянку на Australian Open-2026 та повторила особистий рекорд Еліна Світоліна (фото: WTA)
Автор: Андрій Костенко

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу Australian Open, обігравши у четвертому колі сьому ракетку світу – "нейтральну" Мірру Андрєєву. Цей результат – повторення особистого рекорду вітчизняної тенісистки на турнірі в Мельбурні.

Про хід поєдинку та результат – розповідає РБК-Україна.

Australian Open 2026, 1/8 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) – Мірра Андрєєва – 6:2, 6:4

Реванш за Індіан-Веллс

Для Світоліної це була друга зустріч у кар'єрі з 18-річною Андрєєвою. Перше очне протистояння відбулося у березні минулого року в чвертьфіналі турніру в Індіан-Веллсі, де перемогу здобула росіянка – 7:5, 6:3.

Цього разу українка взяла переконливий реванш.

Як пройшов матч

Перший сет Світоліна провела впевнено та виграла його за 36 хвилин – 6:2. Українка захопила ініціативу після брейку за рахунку 3:1, а в заключному геймі реалізувала третій сетбол на подачі суперниці.

Другу партію Світоліна розпочала з програного гейму на власній подачі, після чого Андрєєва повела 2:0. Українка зуміла переломити хід сету, відігравши три брейкпойнти, після чого виграла серію геймів і вийшла вперед – 3:2.

У десятому геймі на подачі суперниці Світоліна закрила матч. Андрєєва відіграла перший матчбол, однак з другої спроби українка ударом навиліт оформила перемогу. Загалом поєдинок тривав 1 годину 24 хвилини.

Переможна серія Світоліної

Перемога над Андрєєвою стала для Світоліної:

  • сьомою над тенісисткою з топ-10 на турнірах Grand Slam (загалом 44-ю у кар'єрі)
  • четвертим виходом до чвертьфіналу Australian Open (другий сезон поспіль)
  • продовженням безпрограшної серії, яка триває після титулу на турнірі WTA 250 в Окленді

Загалом це 14-й чвертьфінал Світоліної на турнірах Grand Slam, у якому вона боротиметься за четвертий півфінал у кар'єрі та перший – у Мельбурні.

Наступна суперниця – Коко Гофф

Андрєєва – друга "нейтральна" жертва Світоліної на цьогорічному Australian Open. У попередному колі українка вибила іншу росіянку – 22-гу ракетку світу Діану Шнайдер.

У чвертьфіналі Світоліна зіграє з третьою ракеткою світу - американкою Коко Гофф. Поєдинок запланований на 27 січня.

Раніше тенісистки зустрічалися тричі: Світоліна перемогла у другому колі Australian Open-2021, однак поступилася американці у двох матчах 2024 року.

Раніше ми повідомили, що всі українки вибули з парного розряду Australian Open-2026.

Також читайте, хто став суперником збірної України у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг.

