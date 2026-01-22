Свитолина сыграет с россиянкой, Киченок - против топ-соперниц: когда матчи украинок на Australian Open

Свитолина против Шнайдер: первый очный поединок

Элина Свитолина, которая посеяна под 12-м номером, проведет матч третьего раунда против Дианы Шнайдер. Это будет дебютная встреча теннисисток на кортовом покрытии.

На пути к этой стадии украинка продемонстрировала убедительную игру, одолев в предыдущих турах испанку Кристину Букшу и представительницу Польши Линду Климовичову.

Начало встречи запланировано ориентировочно на 10:00 по киевскому времени. Игра состоится третьим запуском после завершения противостояния Гофф и Баптист.

Надежда Киченок в парном разряде

В секторе парных соревнований Надежда Киченок в тандеме с японкой Макото Ниномией попытается преодолеть сопротивление мощного дуэта Эллен Перес (Австралия) и Деми Схюрс (Нидерланды). Соперницы имеют статус восьмых сеяных турнира.

Украинско-японская пара выйдет на корт №7 вторым запуском. Ориентировочное время начала - 03:30 утра.

Напомним, что в первом круге Киченок и Ниномия выбили из борьбы австралийский тандем Джонс/Шарма.

Юниорский десант в Мельбурне

Кроме выступлений взрослых атлетов, стала известна заявка украинцев на юниорский Australian Open, который стартует 26 января. В мужской сетке выступит Никита Белозерцев (17 лет).

Женский юниорский турнир представят сразу три украинки: