Світоліна опустилася, а Костюк і Ястремська піднялися у новому рейтингу WTA

Жіноча тенісна асоціація WTA оновила рейтинг станом на 20 жовтня. Перша ракетка України Еліна Світоліна опустилася, але українські тенісистки Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева показали прогрес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Позиції українських тенісисток

Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка завершила виступи у 2025 році, опустилася на одну позицію і посідає 14-те місце.

Прогрес продемонстрували Марта Костюк і Даяна Ястремська, які також більше не зіграють у поточному сезоні. Костюк піднялася на одну сходинку та розмістилася на 27-му місці. Ястремська зробила крок одразу на дві позиції, розташувавшись слідом за нею - на 28-му місці.

Найбільш суттєвий ривок серед українок здійснила Юлія Стародубцева, яка піднялася на 19 позицій і тепер посідає 112-те місце, наближаючись до першої сотні.

На жаль, не всі українки змогли покращити свої позиції. Олександра Олійникова втратила дві сходинки (139-те місце), а Ангеліна Калініна, яка не грає з червня, опустилася на одну позицію (159-те місце).

При цьому Дар'я Снігур додала 4 рядки, розмістившись на 170-му місці, а Анастасія Соболєва піднялася на 3 позиції (262-ге місце).

Українські тенісистки у рейтингу WTA

14 (13). Еліна Світоліна - 2606

27 (28). Марта Костюк - 1659

28 (30). Даяна Ястремська - 1604

112 (131). Юлія Стародубцева - 671

139 (137). Олександра Олійникова - 560

159 (158). Ангеліна Калініна - 462

170 (174). Дар'я Снігур - 435

262 (265). Анастасія Соболєва - 262

Зміни у топ-10 рейтингу WTA

На вершині світового рейтингу змін не відбулося: першою ракеткою світу залишається білоруска Аріна Сабалєнка. У топ-3 також входять полька Іга Швьонтек та американка Коко Гофф.

У другій половині топ-10 відбулися помітні перестановки. Зокрема, італійка Жасмін Паоліні та казахстанка Єлена Рибакіна, яка стала чемпіонкою турніру в Нінбо, піднялися одразу на дві сходинки й посідають шосте та сьоме місця відповідно.

Натомість росіянка Мірра Андрєєва втратила три позиції і тепер перебуває на дев'ятій сходинці.

Топ-10 оновленого рейтингу WTA: