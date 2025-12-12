ua en ru
Пт, 12 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Свитолина будет играть за сборную Франции: причины внезапного решения теннисистки

Пятница 12 декабря 2025 16:15
UA EN RU
Свитолина будет играть за сборную Франции: причины внезапного решения теннисистки Фото: Элина Свитолина (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

14-я ракетка мира Элина Свитолина составит компанию своему мужу - Гаэлю Монфису в составе сборной Франции. Знаменательное событие произойдет в городе Бур-де-Пеаж, где с 12 по 14 декабря "трехцветные" будут играть со сборной мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Francebleu.

Что известно о турнире

В рамках показательного соревнования за сборную Франции сыграют:

  • Элина Свитолина (WTA 14)
  • Леолия Жанжан (WTA 103)
  • Адриан Маннарино (ATP 69)
  • Кантен Алис (ATP 91)
  • Гаэль Монфис (АТР 112)

Их соперниками в сборной мира станут:

  • Элена Габриэла Русе (Румыния, WTA 88)
  • Хамад Меджедович (Сербия, ATP 83)
  • Рафаэль Коллиньон (Бельгия, ATP 87)
  • Стэн Вавринка (Швейцария, ATP 157)

Почему Свитолина выступит за Францию

В составе французской сборной произошла незапланированная потеря - первая ракетка страны Лоис Буассон (WTA 36) решила пропустить турнир, чтобы сосредоточиться на подготовке к новому сезону.

Искать замену было поздно, поэтому французы и обратились к Свитолиной, которая приехала на турнир вместе со своим мужем. Украинка откликнулась на это предложение.

Поэтому о смене гражданства речь не идет. Элина лишь сыграет в показательных соревнованиях. На официальных турнирах первая отечественная ракетка продолжит представлять украинский флаг.

Когда будет играть Элина

Украинка проведет свой матч в субботу, 13 декабря. Ее оппоненткой станет румынская теннисистка Елена Габриэла Русе, которая будет выступать за команду мира.

Ранее мы рассказали, как Ангелина Калинина пробилась в полуфинал турнира в Лиможе.

Также узнайте, когда и на каком турнире Свитолина начнет сезон-2026.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Элина Свитолина
Новости
Зеленский приехал в Купянск после успешной операции Сил обороны
Зеленский приехал в Купянск после успешной операции Сил обороны
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе