Світоліна гратиме за збірну Франції: причини раптового рішення тенісистки

П'ятниця 12 грудня 2025 16:15
Світоліна гратиме за збірну Франції: причини раптового рішення тенісистки Фото: Еліна Світоліна (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

14-та ракетка світу Еліна Світоліна складе компанію своєму чоловіку – Гаелю Монфісу у складі збірної Франції. Визначна подія станеться у місті Бур-де-Пеаж, де з 12 по 14 грудня "триколірні" гратимуть зі збірною світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Francebleu.

Що відомо про турнір

У рамках показового змагання за збірну Франції зіграють:

  • Еліна Світоліна (WTA 14)
  • Леолія Жанжан (WTA 103)
  • Адріан Маннаріно (ATP 69)
  • Кантен Аліс (ATP 91)
  • Гаель Монфіс (АТР 112)

Їхніми суперниками у збірній світу стануть:

  • Елена Габріела Русе (Румунія, WTA 88)
  • Хамад Меджедовіч (Сербія, ATP 83)
  • Рафаель Колліньон (Бельгія, ATP 87)
  • Стен Вавринка (Швейцарія, ATP 157)

Чому Світоліна виступить за Францію

У складі французької збірної відбулася незапланована втрата – перша ракетка країни Лоїс Буассон (WTA 36) вирішила пропустити турнір, аби зосередитися на підготовці до нового сезону.

Шукати заміну було пізно, тому французи й звернулися до Світоліної, яка приїхала на турнір разом зі своїм чоловіком. Українка відгукнулася на цю пропозицію.

Тож про зміну громадянства не йдеться. Еліна лише зіграє в показових змаганнях. На офіційних турнірах перша вітчизняна ракетка продовжить представляти український прапор.

Коли гратиме Еліна

Українка проведе свій матч у суботу, 13 грудня. Її опоненткою стане румунська тенісистка Елена Габріела Русе, яка виступатиме за команду світу.

Раніше ми розповіли, як Ангеліна Калініна пробилась у півфінал турніру в Ліможі.

Також дізнайтеся, коли і на якому турнірі Світоліна розпочне сезон-2026.

