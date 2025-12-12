Світоліна гратиме за збірну Франції: причини раптового рішення тенісистки
14-та ракетка світу Еліна Світоліна складе компанію своєму чоловіку – Гаелю Монфісу у складі збірної Франції. Визначна подія станеться у місті Бур-де-Пеаж, де з 12 по 14 грудня "триколірні" гратимуть зі збірною світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Francebleu.
Що відомо про турнір
У рамках показового змагання за збірну Франції зіграють:
- Еліна Світоліна (WTA 14)
- Леолія Жанжан (WTA 103)
- Адріан Маннаріно (ATP 69)
- Кантен Аліс (ATP 91)
- Гаель Монфіс (АТР 112)
Їхніми суперниками у збірній світу стануть:
- Елена Габріела Русе (Румунія, WTA 88)
- Хамад Меджедовіч (Сербія, ATP 83)
- Рафаель Колліньон (Бельгія, ATP 87)
- Стен Вавринка (Швейцарія, ATP 157)
Чому Світоліна виступить за Францію
У складі французької збірної відбулася незапланована втрата – перша ракетка країни Лоїс Буассон (WTA 36) вирішила пропустити турнір, аби зосередитися на підготовці до нового сезону.
Шукати заміну було пізно, тому французи й звернулися до Світоліної, яка приїхала на турнір разом зі своїм чоловіком. Українка відгукнулася на цю пропозицію.
Тож про зміну громадянства не йдеться. Еліна лише зіграє в показових змаганнях. На офіційних турнірах перша вітчизняна ракетка продовжить представляти український прапор.
Коли гратиме Еліна
Українка проведе свій матч у суботу, 13 грудня. Її опоненткою стане румунська тенісистка Елена Габріела Русе, яка виступатиме за команду світу.
