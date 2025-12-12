ua en ru
Главная » Развлечения » Спорт

Калинина поражает результатами после полугодового простоя: украинка пробилась в полуфинал турнира в Лиможе

Пятница 12 декабря 2025 15:18
Калинина поражает результатами после полугодового простоя: украинка пробилась в полуфинал турнира в Лиможе Фото: Ангелина Калинина (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 155) вышла в полуфинал турнира WTA 125 во французском Лиможе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнования.

WTA 125 Лимож, 1/4 финала

Ангелина Калинина (Украина) - Алиша Паркс (США) - 7:5, 1:6, 6:3

Как прошел матч

В четвертьфинале украинка встретилась с 5-й сеяной - американкой Алишей Паркс (WTA 85). Поединок длился чуть больше двух часов.

Первый сет прошел в тяжелой борьбе и лишь под занавес украинка склонила чашу весов в свою сторону, сделав брейк и выиграв на своей подаче - 7:5.

Вторая партия для Ангелины откровенно не сложилась - 0:5 по ходу и 1:6 - в итоге. Но в третьей украинка выглядела уже более уверенно. Взяв очко на первой подаче соперницы, она воспользовалась этим преимуществом и довела партию и весь матч до победы - 6:3.

Первый полуфинал с января

Для Калининой это первый выход в полуфинал с начала года. Последний раз украинка доходила до этой стадии в январе 2025-го - на турнире WTA 500 в Брисбене.

В Лиможе Калинина проводит свой первый турнир после длительной паузы - с июня 2025 года, когда вынуждена была сняться с соревнований в Бари из-за травмы.

Возвращение на корт украинка начала с уверенной победы над представительницей Лихтенштейна Катинкой Дайхманн (6:2, 6:2), а во втором круге в трёх сетах обыграла четвёртую сеяную британку Сонай Картал (7:6, 1:6, 6:1).

Соперница украинки в полуфинале определится в матче между испанкой Кристиной Букшей (WTA 54) и хорваткой Антонией Ружич (WTA 73).

Приятные воспоминания о Лиможе

Турнир в Лиможе проходит с 8 по 14 декабря. Для Калининой это третье участие в соревновании в этом французском городе.

В 2022 году украинка одержала здесь победу. В финале в трехсетовом поединке она одолела датчанку Клару Таусон. Это единственная победа на соревнованиях уровня WTA в ее карьере.

