Свитолина в боевом матче победила "нейтральную" Шнайдер на Открытом чемпионате Австралии (видео)

Элина Свитолна (фото: Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в третьем круге Australian Open 2026 играла принципиальный матч с "нейтральной" Дианой Шнайдер.

О ходе поединка и результате - рассказывает РБК-Украина.

Australian Open 2026, 3-й круг

Элина Свитолина (Украина) - Диана Шнайдер - 7:6, 6:3

Как прошел матч

Первый сет запомнился тяжелой равной борьбой. Сначала обе соперницы методично брали свои подачи, затем - также синхронно делали брейки. В итоге игра перешла в тайбрейк, где сказался больший опыт украинки. Свитолина выиграла короткий гейм со счетом 7:4 и повела во встрече.

Не менее напряженной была и вторая партия. Свитолиной удалось после выигрыша подачи соперницы оторваться на два пункта - 3:1. А завершила партию Элина со счетом 6:3 в свою пользу. Поединок длился 1 час и 35 минут.

Что дальше

Свитолина продлила свою победную серию до восьми матчей, учитывая титул WTA 250 в Окленде почти две недели назад.

Элина 21-й раз в карьере сыграет в четвертом круге турнира Grand Slam. В Мельбурне она добралась до этой стадии в шестой раз, в том числе в четвертый за последние пять выступлений здесь. В прошлом году украинка дошла до четвертьфинала, где уступила будущей чемпионке Мэдисон Киз.

Следующей оппоненткой Элины будет либо Елена-Габриэла Русе (Румыния, WTA 79), либо еще одна "нейтралка" - Мирра Андреева (WTA 7).

