Світоліна у бойовому матчі перемогла "нейтральну" Шнайдер на Відкритому чемпіонаті Австралії (відео)

Еліна Світолна (фото: Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Перша ракетка України Еліна Світоліна у третьому колі Australian Open 2026 грала принциповий матч з "нейтральною" Діаною Шнайдер.

Про хід поєдинку та результат – розповідає РБК-Україна.

Australian Open 2026, 3-тє коло

Еліна Світоліна (Україна) – Діана Шнайдер – 7:6, 6:3

Як пройшов матч

Перший сет запам'ятався важкою рівною боротьбою. Спочатку обилдві суперниці методично брали свої подачі, потім – також синхронно робили брейки. У результаті гра перейшла у тайбрейк, де дався взнаки більший досвід українки. Світоліна виграла короткий гейм з рахунком 7:4 та повела у зустрічі.

Не менш напруженою була і друга партія. Світоліній вдалося після виграшу подачі суперниці відірватися на два пункти – 3:1. А завершила партію Еліна з рахунком 6:3 на свою користь. Поєдинок тривав 1 годину та 35 хвилин.

Що далі

Світоліна продовжила свою переможну серію до восьми матчів, враховуючи титул WTA 250 в Окленді майже два тижні тому.

Еліна 21-й раз у кар'єрі зіграє у четвертому колі турніру Grand Slam. У Мельбурні вона дісталася цієї стадії вшосте, зокрема вчетверте за останні п'ять виступів тут. Минулого року українка дійшла до чвертьфіналу, де поступилася майбутній чемпіонці Медісон Кіз. 

Наступною опоненткою Еліни буде або Єлена-Габріела Русе (Румунія, WTA 79), або ще одна "нейтралка" - Мірра Андрєєва (WTA 7).

Читайте РБК-Україна в Google News
ТенісAustralian OpenЕліна Світоліна