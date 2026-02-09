ua en ru
Супербоул-2026: как прошел главный матч года в США

Понедельник 09 февраля 2026 09:17
Супербоул-2026: как прошел главный матч года в США "Сиэтл Сикхокс" - чемпион НФЛ (фото: x.com/NFL)
Автор: Андрей Костенко

В ночь на 9 февраля состоялся главный матч сезона в профессиональном американском футболе (НФЛ) - Супербоул LX. "Сиэтл Сихокс" уверенно переиграл "Нью-Ингленд Пэтриотс" и второй раз в истории завоевал чемпионский титул.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Больше интересного: Лоб в лоб на полной скорости: в Австралии набирает популярность опасный спорт столкновений

Супербоул LX

"Сиэтл Сихокс" - "Нью-Ингленд Пэтриотс" - 29:13

Печальный рекорд "Нью-Ингленда"

Поединок принимала нейтральная арена - "Ливайс Стейдуум" в Санта-Кларе (Калифорния), на которой летом состоятся матчи ЧМ-2026 по футболу.

"Сиэтл" захватил инициативу еще на старте игры. В первой четверти кикер Джейсон Майерс открыл счет точным филдголом. Во второй 15-минутке он еще дважды принес команде очки, и на большой перерыв "Сихокс" ушли с комфортным преимуществом - 9:0.

После отдыха картина не изменилась, "Пэтриотс" не могли найти свою игру в атаке, тогда как Майерс снова был точен - 12:0 после трех четвертей.

Примечательно, что "Нью-Ингленд" стал первой командой в истории Супербоула, которая не набрала ни одного очка в первых трех четвертях финала.

Взрывная концовка финала

Самой результативной и интересной стала заключительная четверть.

Сначала Эй Джей Барнер занес тачдаун и довел преимущество "Сиэтла" до 19:0. "Пэтриотс" быстро ответили результативной атакой от Мака Холлинса, сократив отставание.

Впрочем интрига длилась недолго. Ученая Нвосу оформил еще один тачдаун, а Майерс добавил реализацию и филдгол, фактически сняв все вопросы относительно победителя.

В конце игры Рамондре Стивенсон принес "Нью-Ингленду" еще один тачдаун, но двухочковая попытка была неудачной.

Финальная сирена зафиксировала победу "Сиэтл Сихокс" - 29:13.

Супербоул-2026: как прошел главный матч года в США

Второй титул "Сиэтла" и упущенный шанс "Пэтриотс"

Для клуба из Сиэтла это второй Супербоул в истории и первый чемпионский триумф с сезона-2014. Кроме того, эта победа стала своеобразным реваншем за сезон-2015, когда "Пэтриотс" не позволили "Сиэтлу" защитить титул.

Поражение не позволило "Нью-Ингленд" выйти в единоличные лидеры в историческом рейтинге чемпионов НФЛ. В случае успеха "патриоты" завоевали бы седьмой титул в истории - больше, чем любой другой клуб.

Упустив шанс, они продолжают делить историческое первенство с "Питтсбург Стилерс" - по шесть трофеев.

Интересно, что для "Пэтриотс" это уже шестое поражение в матчах за Супербоул - худший показатель в истории лиги. Для сравнения, "Денвер Бронкос" проигрывал в финале пять раз.

Супербоул-2026: как прошел главный матч года в США

Ранее мы рассказали показали страшное падение горнолыжницы Вонн на Олимпиаде-2026.

