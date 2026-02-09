ua en ru
Пн, 09 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Супербоул-2026: як пройшов головний матч року в США

Понеділок 09 лютого 2026 09:17
UA EN RU
Супербоул-2026: як пройшов головний матч року в США "Сіетл Сікхокс" – чемпіон НФЛ (фото: x.com/NFL)
Автор: Андрій Костенко

У ніч на 9 лютого відбувся головний матч сезону у професійному американському футболі (НФЛ) – Супербоул LX. "Сіетл Сіхокс" упевнено переграв "Нью-Інгленд Петріотс" та вдруге в історії завоював чемпіонський титул.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Супербоул LX

"Сіетл Сіхокс" – "Нью-Інгленд Петріотс" – 29:13

Сумний рекорд "Нью-Інгленда"

Поєдинок приймала нейтральна арена – "Лівайс Стейдуум" у Санта-Кларі (Каліфорнія), на якій влітку відбудуться матчі ЧС-2026 з футболу.

"Сіетл" захопив ініціативу ще на старті гри. У першій чверті кікер Джейсон Майєрс відкрив рахунок влучним філдголом. У другій 15-хвилинці він ще двічі приніс команді очки, і на велику перерву "Сіхокс" пішли з комфортною перевагою – 9:0.

Після відпочинку картина не змінилася. "Петріотс" не могли знайти свою гру в атаці, тоді як Майєрс знову був точним – 12:0 після трьох чвертей.

Примітно, що "Нью-Інгленд" став першою командою в історії Супербоулу, яка не набрала жодного очка у перших трьох чвертях фіналу.

Вибухова кінцівка фіналу

Найрезультативнішою і найцікавішою стала заключна чверть.

Спершу Ей Джей Барнер заніс тачдаун і довів перевагу "Сіетла" до 19:0. "Петріотс" швидко відповіли результативною атакою від Мака Голлінса, скоротивши відставання.

Втім інтрига тривала недовго. Ученна Нвосу оформив ще один тачдаун, а Майєрс додав реалізацію та філдгол, фактично знявши всі питання щодо переможця.

Наприкінці гри Рамондре Стівенсон приніс "Нью-Інгленду" ще один тачдаун, але двоочкова спроба була невдалою.

Фінальна сирена зафіксувала перемогу "Сіетл Сіхокс" – 29:13.

Супербоул-2026: як пройшов головний матч року в США

Другий титул "Сіетла" та втрачений шанс "Петріотс"

Для клубу з Сіетла це другий Супербоул у історії та перший чемпіонський тріумф із сезону-2014. Крім того, ця перемога стала своєрідним реваншем за сезон-2015, коли "Петріотс" не дозволили "Сіетлу" захистити титул.

Поразка не дозволила "Нью-Інгленд" вийти в одноосібні лідери в історичному рейтингу чемпіонів НФЛ. У разі успіху "патріоти" завоювали б сьомий титул в історії – більше, ніж будь-який інший клуб.

Втративши шанс, вони продовжують ділити історичну першість з "Піттсбург Стілерс" – по шість трофеїв.

Цікаво, що для "Петріотс" це вже шоста поразка в матчах за Супербоул – найгірший показник в історії ліги. Для порівняння, "Денвер Бронкос" програвав у фіналі п'ять разів.

Супербоул-2026: як пройшов головний матч року в США

Раніше ми розповіли про небезпечний спорт зіткнень, який набирає популярності в Австралії.

Також показали страшне падіння гірськолижниці Вонн на Олімпіаді-2026.

Читайте РБК-Україна в Google News
Спортсмени
Новини
Трагедія у Богодухові: російський дрон убив 10-річного хлопчика та його матір у їхньому домі
Трагедія у Богодухові: російський дрон убив 10-річного хлопчика та його матір у їхньому домі
Аналітика
Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ
Роман Коткореспондент РБК-Україна Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ