Лоб в лоб на полной скорости: в Австралии набирает популярность опасный спорт столкновений (видео)

Воскресенье 08 февраля 2026 19:14
Лоб в лоб на полной скорости: в Австралии набирает популярность опасный спорт столкновений (видео) В Run Nation Championship столкновение на уровне ДТП (фото: instagram.com/runnation)
Автор: Андрей Костенко

В Австралии стремительно набирает обороты новый и довольно спорный вид спорта, который уже успел вызвать волну дискуссий среди врачей и спортивного сообщества.

РБК-Украина рассказывает, в чем суть соревнований и почему медики бьют тревогу.

Сила без драк

Речь идет о Run Nation Championship, формат которого максимально простой и одновременно брутальный. Двое спортсменов, вес которых часто превышает 120 кг, разгоняются навстречу друг другу и сталкиваются плечом к плечу.

Правило одно - кто удержался на ногах, тот и победил. Тот, кто упал или потерял равновесие, выбывает.

Организаторы отмечают, что это "без драк" и без классических ударов, однако по факту все решает сила и масса тела.

Врачи предупреждают об опасности

Несмотря на зрелищность, медики уже высказывают серьезные опасения.

По их оценкам, риск сотрясений мозга, травм шеи и позвоночника можно сравнить с последствиями автомобильных аварий. Из-за огромной скорости и массы участников нагрузка во время столкновений является экстремальной.

Специалисты предостерегают: регулярное участие в таких поединках может привести к долговременным проблемам со здоровьем.

Организаторы мечтают о мировом признании

Несмотря на критику, популярность Run Nation Championship растет. Турниры собирают все больше зрителей, а организаторы уже планируют выездные шоу в США и другие страны.

Они называют проект "новым глобальным спортом" и надеются превратить его в международную лигу.

Впрочем, станет ли силовое шоу полноценной спортивной дисциплиной - вопрос открытый, ведь дискуссии о безопасности только набирают обороты.

Ранее мы рассказали о страшном падении горнолыжницы Вонн на Олимпиаде-2026.

Также узнайте, почему олимпийская чемпионка собирала деньги на Игры-2026 на OnlyFans.

