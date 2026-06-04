Сумская высказалась о будущем муже младшей дочери: "Сперва чувства"

Во время интервью Сумскую спросили, важно ли для нее как для матери, чтобы ее дочь строила отношения с мужчиной из состоятельной семьи.

В ответ актриса подчеркнула, что не вмешивается в личную жизнь своих детей.

"Я не вмешиваюсь в личную жизнь своих детей. Вот как складывается, так Господь парит", - отметила она.

Также актриса высказалась о трудностях, с которыми часто сталкиваются молодые пары в начале совместной жизни, в частности из-за отсутствия собственного жилья и финансовой нестабильности.

По словам звезды, она всегда готова поддержать своих детей, однако считает, что испытания не должны пугать влюбленных.

Ольга Сумская с мужем и дочкой Анной (фото: instagram.com/olgasumska)

"Мы тоже начинали с нуля когда-то. Поэтому никогда не бойтесь испытаний в супружеской жизни", - подчеркнула артистка.

Главным советом для молодых девушек от Ольги Сумской стала мысль о том, что брак должен строиться на чувствах, а не на материальной выгоде.

"Никогда не женитесь и не выходите замуж за состояние. Сначала чувства, а все потом оно прибавится", - заявила актриса.

По ее убеждению, женщина должна выбирать мужчину, с которым видит свое будущее и хочет создать семью.

"Выходите замуж за того мужчину, от которого вы хотите родить прекрасных детей", - резюмировала Ольга.

Что известно о младшей дочери Сумской

Анна Борисюк родилась в 2002 году в браке Ольги Сумской с актером Виталием Борисюком.

Девушка пошла по стопам своих знаменитых родителей, выбрав актерскую профессию.

Анна окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, после чего начала активно работать в театре и гастролировать по Украине.

Одной из самых известных ее работ стало участие в спектакле "За двумя зайцами", где она выходит на сцену вместе с матерью.

В одном из интервью девушка рассказывала, что сейчас больше сосредоточена на театральной карьере, ведь из-за полномасштабной войны многие кинопроекты в Украине были приостановлены.

Ольга Сумская с дочерью Анной (фото: instagram.com/olgasumska)

Также известно, что Анна больше не одинока. Актриса признавалась, что находится в серьезных отношениях и уже живет вместе со своим избранником.

В то же время личную жизнь она старается не афишировать, поэтому не раскрывает ни его имя, ни совместных фотографий.

По словам Борисюк, ее возлюбленный не имеет отношения к актерской профессии, но поддерживает ее жизненные ценности и ритм жизни.