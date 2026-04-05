В платье украинского бренда: вдова основателя Playboy во второй раз вышла замуж (фото)

Как прошла свадьба вдовы Хефнера

Свадьба 39-летней модели с бизнесменом и морским биологом Джеймсом Уордом состоялась 2 апреля на острове Аитутаки, который входит в архипелаг Островов Кука.

Пара сознательно отказалась от роскошной свадьбы в классическом понимании и выбрала камерный формат.

Церемония прошла в закрытом формате, а главный акцент молодожены сделали не на масштабе события, а на атмосфере и личных эмоциях.

Кристал объяснила, что для них было важно провести этот день в максимально спокойном месте, где ничто не отвлекало бы от момента.

Именно поэтому выбор пал на Острова Кука - локацию, удаленную от США более чем на восемь тысяч километров.

"Поскольку свадьба была небольшой, это позволило нам сосредоточиться на важных деталях, а не на организации большого события. Мы не хотели масштабной постановки. Мы хотели чего-то тихого и личного, где мы могли бы по-настоящему быть вместе и присутствовать друг с другом и в моменте", - пояснила Харрис.

Кристал Харрис вышла замуж (фото: instagram.com/crystalmharris)

По словам модели, этот регион привлек их не только красотой природы, но и ощущением уединенности.

Она подчеркнула, что на островах нет крупных гостиничных сетей, а сама местность с ее лагунами и природным ландшафтом идеально совпала с тем, каким супруги видели начало своего нового этапа жизни.

Для церемонии Харрис выбрала свадебное платье Margo от украинского бренда OKSANA MUKHA.

Это кружевная облегающая модель с длинными рукавами, украшенная более 5400 кристаллами Swarovski.

На сайте бренда указано, что такой наряд доступен только по предварительному заказу, а его стоимость публично не раскрывается.

Платье Кристал Харрис от украинского бренда (скриншот с сайта oksana-mukha.com)

Сама Кристал призналась, что влюбилась в это платье почти сразу.

"Они прислали мне сообщение, и когда я увидела платье, я сразу влюбилась в него. Оно напомнило мне платье диснеевской принцессы", - отметила женщина.

После официальной части молодожены отправились на прогулку по лагуне на лодке.

Вместо классического свадебного торта они выбрали ужин из локальных продуктов и десерты.

Первый танец супругов прошел под композицию Safe With Me исполнителя Ike Dweck. После церемонии пара осталась на островах для медового месяца.

Кристал Харрис с мужем (фото: instagram.com/crystalmharris)

Что известно об отношениях пары

Как известно, отношения Кристал Харрис и Джеймса Уорда начались в 2024 году - их познакомили общие друзья.

Уже весной 2025-го бизнесмен сделал предложение любимой на Гавайях, обустроив романтическую локацию с видом на океан и символическими деталями.

По словам влюбленных, они не спешили с празднованием и хотели спокойно прожить период помолвки, не превращая подготовку к свадьбе в спешку.

Джеймс Уорд является основателем туристической компании SeeThrough Sea и работает морским биологом.

Известно, что с 2013 года он живет на Гавайях. Именно там и началось его знакомство с будущей супругой.

Кристал Харрис с мужем (фото: instagram.com/crystalmharris)

В одном из комментариев Уорд подчеркивал, что особенно ценит в Кристал ее отношение к людям и животным.

Кристал Харрис получила широкую известность после участия в реалити-шоу The Girls Next Door и сотрудничества с Playboy.

В 2009 году она стала Playmate месяца, а в 2012-м вышла замуж за Хью Хефнера. Их брак продлился до смерти основателя Playboy в 2017 году.

После этого Кристал сменила направление деятельности: она занялась бизнесом в сфере недвижимости, а также выпустила мемуары, где рассказала о жизни в особняке Playboy и закулисье этой индустрии.