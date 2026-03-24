Известная украинская телеведущая вышла замуж в 47 лет: роскошные фото из Абу-Даби

11:05 24.03.2026 Вт
2 мин
Однако лицо своего мужа Валерия Крук пока не показала
aimg Катерина Собкова
Известная украинская телеведущая вышла замуж в 47 лет: роскошные фото из Абу-Даби Валерия Крук (фото: instagram.com/valeriyakruk)

47-летняя украинская телеведущая, модель и блогерша Валерия Крук сообщила об изменениях в личной жизни и показала кадры со свадьбы.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Instagram.

Валерия Крук вышла замуж

На обнародованных фото ведущая предстает в классическом свадебном образе - белом платье с длинной фатой. Рядом с ней - жених в черном костюме, лицо которого она решила не показывать, сохраняя интригу.

Фото сделаны возле Лувра Абу-Даби. В кадре пара прогуливается среди светлых архитектурных форм, пальм и мраморных пространств, создавая атмосферу изысканной церемонии. На фото Крук улыбается и выглядит счастливой.

Примечательно, что на фоне популярной туристической локации практически нет людей, что является нетипичным для этого места и только усиливает эффект камерности события.

Датой свадьбы указано 26 февраля 2026 года.

Телеведущая с мужем (фото: instagram.com/valeriyakruk)

Что известно о ее муже

По информации из открытых источников, вероятным мужем Крук является бывший футболист киевского "Динамо" Александр Яковенко, который младше ее на 8 лет.

Пара состоит в отношениях более шести лет и ранее неоднократно делилась совместными фото.

Известно, что Яковенко завершил профессиональную футбольную карьеру в 2017 году.

Известная украинская телеведущая вышла замуж в 47 лет: роскошные фото из Абу-ДабиПара часто публикует совместные фото (фото: instagram.com/valeriyakruk)

Кто такая Валерия Крук

Валерия Крук - больше известна как телеведущая канала М1 Кульбаба. Блондинка неоднократно украшала обложки мужских журналов - XXL Украина, PENTHOUSE, FHM.

Увлекалась бодибилдингом и успела дважды стать чемпионкой Украины в категории фитнес-бикини, а также привезти в Украину звание вице-чемпионки Европы.

В 2011 году имела отношения с экс-нападающим киевского "Динамо" и сборной Украины Артемом Милевским.

Также в ее шапке профиля в Instagram указано, что она занимается нутрициологией.

Блогерша не скрывает свой возраст - она 1979 года рождения.

Игнат назвал особенности и цели ночной атаки РФ
