57-летний сын певицы Шер, который ранее был женщиной, женился: детали свадьбы

57-летний американский актер и общественный активист Чез Боно, сын легендарной певицы Шер, который ранее совершил гендерный переход, официально женился на своей возлюбленной Шаре Блю Метес. Торжественная церемония состоялась в Лос-Анджелесе и прошла в узком кругу близких людей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail .

Сын Шер женился

57-летний Боно и его избранница сказали друг другу "да" 9 марта.

Свадьбу решили провести без лишней публичности, поэтому на празднование пригласили только родственников и самых близких друзей.

79-летняя Шер также присутствовала на праздновании и провела значительную часть времени рядом с молодоженами и родственниками.

На свадьбе, фотографии с которой можно посмотреть по ссылкам на источники, артистка появилась в повседневном образе - черном спортивном костюме со звездным принтом, блестящих брюках и кроссовках.

Вместе с ней на событии был ее партнер - музыкальный продюсер Александр Эдвардс, с которым певица состоит в отношениях с 2022 года. Пара планирует пожениться 20 мая - в день 80-летия певицы.

Шер разжигает спекуляции о женитьбе Александра Эдвардса массивным кольцом на свадьбе сына Чаза Боно Боно и его партнерша Шара Блю Мэтис, которые вместе с 2017 года, связали себя узами брака в отеле Hollywood Roosevelt в понедельник. https://t.co/Tta6erSpJT pic.twitter.com/Nx8fE4NDtO - NahBabyNah (@NahBabyNahNah) 10 марта 2026 г.

К слову, праздничное событие состоялось в одном из бальных залов исторического отеля Hollywood Roosevelt в Голливуде.

Организаторы выбрали классический стиль оформления: зал украсили многочисленными красными розами, а место для обмена обетами обустроили в традиционной романтической стилистике.

Церемония прошла в камерной атмосфере без большого количества гостей и без широкой медийной огласки.

Что известно об отношениях пары

Боно и Метес находятся в отношениях уже около восьми лет. По информации Page Six, их роман начался в 2017 году.

Несмотря на длительные отношения, пара долгое время не спешила с официальным браком и только теперь решила узаконить свои отношения.

Во время церемонии влюбленные обменялись свадебными клятвами в присутствии самых близких людей, после чего празднование продолжилось в том же отеле.

Чез Боно является старшим ребенком Шер и покойного музыканта и политика Сонни Боно, с которым певица была замужем с 1964 по 1975 год.

Певица Шер с сыном (фото: Getty Images)

Ранее он был известен под именем Честити Боно. В конце 2000-х он начал гендерный переход, а затем юридически сменил имя и гендер.

Позже Боно стал одним из самых известных трансгендерных активистов в США, а также работал в кино и на телевидении, участвуя в различных телепроектах и документальных фильмах.

Его жена Шара Блю Метес также имеет опыт работы в киноиндустрии.

Чез Боно с женой (фото: instagram.com/therealchazbon)

В детстве она снималась в нескольких фильмах и телевизионных проектах, но позже решила оставить актерскую карьеру.

Сейчас она занимается социальной деятельностью и помогает людям, которые проходят лечение от зависимостей.