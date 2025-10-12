Судакова детально обследовали в Португалии: каков вердикт врачей

Насколько серьезное повреждение

23-летний хавбек был вынужден покинуть поле на 39-й минуте встречи Украина - Исландия в рамках отбора на чемпионат мира-2026. Уже после игры он опубликовал фото с зафиксированной левой рукой, сообщив, что не сможет сыграть в следующем матче против Азербайджана.

По возвращении в Португалию футболист прошел медицинское обследование в клинике "Бенфики". По результатам МРТ, у Судакова диагностировали травматическое повреждение левого плеча с легкой акромиально-ключичной растяжкой. К счастью, серьезных структурных повреждений не выявлено.

Судаков после матча с Исландией (фото: t.me/SudakovGio)

Какие матчи пропустит футболист

Медицинский штаб клуба тщательно следит за состоянием футболиста. По предварительным прогнозам, Судаков может вернуться к полноценным тренировкам уже на следующей неделе, если боль в плече утихнет.

Из-за травмы украинец, вероятно, пропустит игру Кубка Португалии против "Шавеша", которая запланирована на 17 октября. Это будет первый поединок "Бенфики" после международной паузы.

После этого подопечных Жозе Моуринью ожидает ключевой матч группового этапа Лиги чемпионов - выездная встреча с английским "Ньюкаслом" 21 октября. Именно к этой дате клуб надеется полностью восстановить украинца.

Ключевой игрок в системе Моуринью

С начала сезона Судаков остается одним из самых стабильных игроков "Бенфики". В чемпионате Португалии 23-летний полузащитник сыграл 5 матчей, забил 2 гола и провел на поле в среднем по 75 минут за игру.

Жозе Моуринью использует украинца в роли атакующего плеймейкера, отмечая его техничность и понимание игры.

"Он добавляет нам креативности между линиями. Его решения на поле всегда нестандартные", - говорит наставник "Бенфики".