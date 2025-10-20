Суд обязал еще одну спортивную федерацию вернуть россиян

Что известно о решении

Решение трибунала касается не всех спортсменов, а лишь тех, кто сможет доказать свою "нейтральность". Они должны соответствовать требованиям МОК для "индивидуальных нейтральных спортсменов (INA) на Олимпийских играх 2026 года".

В то же время, Апелляционный трибунал IBSF отклонил требование Федерации бобслея России о немедленном допуске ее представителей к участию в любых соревнованиях IBSF.

Напомним, в сентябре Международная федерация бобслея и скелетона приняла решение не допустить российских спортсменов к отборочным соревнованиям зимней Олимпиады-2026.

Федерация отстранила Россию от международных соревнований еще в июле 2022 года. Также IBSF хотела временно приостановить членство Федерации бобслея России, однако после успешной апелляции это решение пришлось отменить.

Суды поощряют россиян

В России успешную апелляцию уже расценили, как значительную победу и заявили о намерениях подобным образом влиять на другие федерации зимних видов спорта перед Олимпиадой-2026.

В частности, российские спортивные чиновники ожидают подобный шаг от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Параллельно с этим россияне подали апелляцию в федерацию санного спорта, ожидая успеха из-за прецедента с бобслеем.

Олимпиада-2026: что известно

25-я зимняя Олимпиада пройдет в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года. Это будут четвертые Игры, которые будет принимать Италия.

Всего будет разыграно 116 комплектов наград - на 7 больше, чем на зимних Олимпийских играх 2022 года. На форуме дебютирует один новый вид спорта - ски-альпинизм. Также внесены изменения в программы некоторых других дисциплин.