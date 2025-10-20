Суд зобов'язав ще одну спортивну федерацію повернути росіян

Апеляційний трибунал Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF) ухвалив рішення частково скасувати заборону на участь російських спортсменів у змаганнях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Рішення трибуналу стосується не всіх спортсменів, а лише тих, хто зможе довести свою "нейтральність". Вони повинні відповідати вимогам МОК для "індивідуальних нейтральних спортсменів (INA) на Олімпійських іграх 2026 року".
У той же час, Апеляційний трибунал IBSF відхилив вимогу Федерації бобслею Росії про негайний допуск її представників до участі в будь-яких змаганнях IBSF.
Нагадаємо, у вересні Міжнародної федерації бобслею та скелетону ухвалила рішення не допустити російських спортсменів до відбіркових змагань зимової Олімпіади-2026.
Федерація відсторонила Росію від міжнародних змагань ще у липні 2022 року. Також IBSF хотіла тимчасово призупинити членство Федерації бобслею Росії, проте після успішної апеляції це рішення довелося скасувати.
У Росії успішну апеляцію вже розцінили, як значну перемогу та заявили про наміри подібним чином впливати на інші федерації зимових видів спорту перед Олімпіадою-2026.
Зокрема, російські спортивні чиновники очкують на подібний крок від Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду. Паралельно з цим росіяни подали апеляцію до федерації санного спорту, очікуючи на успіх через прецедент із бобслеєм.
25-та зимова Олімпіада пройде в італійських Мілані та Кортіна-д'Ампеццо з 6 до 22 лютого 2026 року. Це будуть четверті Ігри, які прийматиме Італія.
Загалом буде розіграно 116 комплектів нагород – на 7 більше, ніж на зимових Олімпійських іграх 2022 року. На форумі дебютує один новий вид спорту – скі-альпінізм. Також внесені зміни у програми деяких інших дисциплін.
