Рыбакина повторила успех Свитолиной и довела до истерики Соболенко: итоги WTA Finals 2025

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина триумфовала на итоговом турнире WTA Finals 2025, который состоялся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Женской теннисной ассоциации .

Путь к титулу

Спортсменка выиграла все пять матчей соревнования.

На групповом этапе Рыбакина уверенно победила Аманду Анисимову, отдав сопернице лишь четыре гейма, затем одолела Игу Свёнтек - после проигранного сета (3:6) она совершила камбэк и выиграла следующие партии 6:1, 6:0. Завершила группу победой над Екатериной Александровой.

Самым напряженным для представительницы Казахстана стал полуфинал с Джессикой Пегулой, в котором Рыбакина проявила характер и выиграла в трех сетах (4:6, 6:4, 6:3).

Финал против Соболенко

В решающем матче на корте Эр-Рияда Рыбакина встретилась с Ариной Соболенко.

Первый сет казахстанка выиграла уверенно - 6:3, а во втором едва не упустила преимущество: при счете 4:5 и 15:40 она отыграла два сетбола, перевела игру в тай-брейк и не отдала сопернице ни одного розыгрыша. Итоговый счет матча - 6:3, 7:6.

Победа на WTA Finals принесла Рыбакиной рекордные для женского тура 5,235 млн долларов призовых и позволила вернуться в топ-5 рейтинга WTA. Ее победная серия сейчас составляет 11 матчей подряд.

Для Соболенко это уже второй проигранный финал Итогового турнира. Впервые "нейтральная" белоруска уступила в решающем матче Каролин Гарсии в 2022 году.

После поражения Арина традиционно для себя устроила истерику со слезами, которая попала на камеры.

Ничего! И я имею в виду ничего более Уморительного, чем Сабаленка проиграла WTA FINALS 0-7 в TIEBREAK то, как она весь год крала матчи у девушек с этой аферой тай-брейка, включая Елену в Берлине pic.twitter.com/NPduxxFFGG - LC (@Miamivserrbody) 8 ноября 2025 г.

Свитолина и другие победительницы WTA Finals

Рыбакина вошла в элитный клуб теннисисток, которые становились лучшими на Итоговых турнирах, которые проводятся с 1971 года.

В 2018 году на подобном турнире победила украинка Элина Свитолина, которая едва не повторила успех в следующем сезоне, дойдя до финала, где уступила Эшли Барти.

Всего за более чем 50 лет в одиночном разряде Итогового побеждали 28 теннисисток. Но только десяти из них удалось сделать это более одного раза.

Рекорд принадлежит легендарной американке Мартине Навратиловой - 8 титулов. По пять раз триумфовали еще одна представительница США - Серена Уильямс и немка Штеффи Граф.