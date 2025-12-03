"Взял по минимуму". Андрей Исаенко раскрыл, сколько тратит на жизнь в Киеве

Украинский актер Андрей Исаенко откровенно рассказал о заработках и расходах на семью. Он назвал сумму, которая необходима для комфортной жизни в Киеве.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Исаенко YouTube-проекту "33 вопроса от Люкс ФМ".

Что Андрей Исаенко рассказал о заработках

Он не стал называть конкретную сумму своих доходов, но отнес себя к 10 самым высокооплачиваемым украинским актерам. Работает он по ФОП, получая выплаты дважды в месяц или за один съемочный день. Условия зависят от договоренности с продакшеном.

Он также отметил, что для него важна финансовая подушка. Актер активно откладывает средства на "черный день", ведь в творческой сфере могут быть паузы.

"Когда есть "подушка", тогда я спокоен. Когда ее нет, я начинаю нервничать. Всегда стараюсь откладывать какие-то средства, чтобы в будущем что-то купить, чем-то кому-то помочь или просто, чтобы в случае паузы, ты себя чувствовал уверенно и не думал, что завтра не будет денег", - поделился он.

Андрей Исаенко о заработках (фото: instagram.com/isaenko_andrii)

Сколько тратит на жизнь в Киеве

Он признался, что ежемесячно тратит минимум 1500 долларов. Это сумма, без которой прожить его семье в Киеве сложно. При этом он намеренно озвучил свой "минимум", чтобы не раздражать людей, которые вынуждены жить на значительно меньшие зарплаты.

"Ну, думаю, справимся, но лучше больше. Это я так взял по минимуму, чтобы не раздражать людей, у которых другие зарплаты, гораздо меньше. Вообще не знаю, как люди сейчас выживают с этими ценами", - сказал он.

Андрей объяснил, что для комфортной жизни нужно иметь возможность обеспечить все потребности ребенка, а также создать нормальные условия для себя. Его дочь посещает обычную государственную школу на Березняках.

"Для Киева, комфортной жизни, чтобы обеспечить ребенку все кружки, которые нужны, обеспечить себе все условия для жизни. Это где-то так", - подытожил он.



Напомним, актер получил широкую известность благодаря ролям в фильме "Кіборги", сериалах "Жіночий лікар. Нове життя", "Козаки. Абсолютно брехлива історія", "Майор Сковорода" и многим другим.

Сейчас готовится к премьере сериала "Служба 112", где играет спасателя. Ранее Исаенко раскрыл сериал, который принес ему самый большой гонорар.