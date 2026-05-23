Заявка на победу? Усик взял на бой с Верховеном особый талисман (фото)

Жена Алексанра Усика показала талисман, с которым муж приехал на бой с Рико Верховеном. Эта игрушка имеет особое значение для чемпиона. Она не раз сопровождала его во время предыдущих поединков, которые в итоге завершались триумфом.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram Екатерины.

Какой талисман Усик взял на бой с Верховеном

Жена боксера, которая вместе с ним находится в Египте, показала мягкую игрушку-оберег, которую в свое время боксер получил от дочери Лизы в качестве оберега.

Игрушка имеет собственное имя - Лиола. Усик несколько лет назад приобрел ее для дочери в Диснейленде в Париже, после чего она стала частью семейной истории.

Как объяснял боксер в 2022 году на пресс-конференции перед реваншем с Энтони Джошуа, Лиза подарила ему игрушку на удачу перед тренировочным лагерем.

"Она сказала: "Эта игрушка должна быть рядом с тобой". Она спит со мной, всегда рядом", - рассказывал тогда он.

С тех пор ослик сопровождает его в самые важные моменты карьеры.

Кстати, в сети пользователи не раз отмечали: если боксер взял талисман, значит поединок будет ярким. Например, в прошлом году он прибыл с ним на бой с Дюбуа, который завершился его победой.

Кроме того, Александра в Египте поддерживает жена. Незадолго до поединка она успела очаровать кадрами среди пирамид.

Для выхода Екатерина выбрала широкие брюки светло-песочного цвета и белую рубашку. Дополняли образ коричневый ремень и черные босоножки.

Когда состоится бой Усика и Верховена

Вечер бокса получил название "Glory in Giza". Главный поединок стартует ориентировочно в 00:00 в ночь на воскресенье.

Бой будет проходить возле египетских пирамид Гизы. Ради этого организаторы построили специальную арену.

Посмотреть трансляцию в Украине можно на платформе "Київстар ТБ". На мировом рынке бой будет транслировать сервис DAZN.