Стейтем и его красавица-жена "засветились" на бое Усика. В свои 57 совсем не постарел (фото)

57-летний актер Джейсон Стейтем, известный как главный герой фильмов "Адреналин", "Перевозчик", "Пчеловод" и других боевиков, редко появляется на публике. Но ради боя Александра Усика с Тайсоном Фьюри он сделал исключение.

Как сейчас выглядят Стейтем и его красавица-супруга Роузи Хантингтон-Уайтли, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Джейсон Стейтем сейчас - новые фото с актером

Легендарный "Перевозчик" и его избранница сидели прямо перед рингом, в первом ряду. Джейсон был в очках, но это не помогло ему оставаться незамеченным. Во время трансляции его можно было видеть позади боксеров.

Стейтем и его жена (скриншот)

Его жена часто снимала бокс на телефон. Они активно болели и эмоционально реагировали на напряженные моменты, когда Усик и Фьюри наносили друг другу удары. Впрочем, за кого именно болел Стейтем - неизвестно.

Джейсон Стейтем сейчас (скриншот)

Также Стейтема показали в трансляции между раундами, он это заметил и улыбнулся прямо на камеру.

Стейтем 2024 - новые фото (скриншот)

Актер выглядел заинтересованным, а его жена в очередной раз доказала, что всегда может поразить своей красотой.

Зрители, которые присутствовали на боксе, также заметили Стейтема. Он не отказывал им в фото, а потому очень скоро кадры Джейсона появились в его фан-пабликах.

Заметно, что Стейтему удается сохранять форму. Он не сильно изменился за последние годы, а потому трудно поверить, что ему уже 57 лет.

Отношения Стейтема и Хантингтон-Уайтли

Джейсон Стейтем и Рози Хантингтон-Уайтли вместе с 2010 года. В 2016 году они обручились, а за время отношений стали родителями двоих детей: сына Джека и дочери Изабеллы.

Стейтем и его жена (фото: instagram.com/rosiehw)

Недавно появились слухи, что пара планирует официально пожениться и даже думает о том, чтобы в третий раз стать родителями. Впрочем, Джейсон и Роузи ничего не рассказывают о личной жизни и очень редко делятся совместными фото. Их считают одной из известных семей, которая максимально избегает внимания СМИ и фанов.