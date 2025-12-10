ua en ru
У Степана Гиги сделали заявление о состоянии певца

Среда 10 декабря 2025 14:32
У Степана Гиги ищут, кто "слил" информацию о его состоянии журналистам (фото: instagram.com/irena_zayko)
Автор: Иванна Пашкевич

Команда народного артиста Украины Степана Гиги впервые публично отреагировала на волну слухов о якобы критическом состоянии певца и его пребывании в коме. В заявлении представители артиста отметили, что распространенная в сети информация не соответствует действительности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram пиар-директора исполнителя Ирэны Зайко.

Основанием для волны сообщений стало сообщение журналиста Виталия Глаголы, в котором говорилось об ампутации ноги и критическом состоянии исполнителя.

После появления этой информации представители певца отметили, что никаких заявлений о коме они не делали.

Ранее официально сообщалось лишь о тяжелом, но стабильном состоянии артиста.

Пиар-директор Степана Гиги публично обратилась к журналисту с требованием раскрыть источники информации.

У Степана Гиги сделали заявление о состоянии певцаУ Степана Гиги ищут, кто "слил" информацию о его состоянии журналистам (скриншот)

В своем обращении она отметила, что распространение подобных данных без подтверждения не имеет ничего общего с профессиональной журналистикой и нарушает право артиста на приватность.

Поскольку ответа сразу не было, представительница артиста обнародовала свой запрос в соцсетях, призвав журналиста удалить непроверенную информацию и публично извиниться.

Что ответил Глагола

Виталий заявил, что доверяет своим источникам и не обязан их раскрывать, однако готов опубликовать официальную позицию стороны певца в случае опровержения.

"Если вы хотите опровергнуть информацию, я готов обнародовать ваш комментарий у себя на странице. В случае, если информация источников по ампутации конечности (нет упоминания о коме. - Ред.) не подтверждается и вы хотите ее опровергнуть, дайте комментарий - обнародую", - сообщил журналист.

У Степана Гиги сделали заявление о состоянии певцаУ Степана Гиги ищут, кто "слил" информацию о его состоянии журналистам (скриншот)

В ответ Ирэна заявила, что команда артиста уже предоставила исчерпывающую информацию и не видит оснований для дальнейших дискуссий в таком формате.

Она подтвердила, что состояние Степана Гиги остается тяжелым, но стабильным, и он получает всю необходимую медицинскую помощь.

"Мы уже комментировали, что состояние Степана Петровича тяжелое, но стабильное, и он получает всю необходимую медицинскую помощь. Нужно время на восстановление - это естественно. В случае каких-либо изменений официальную информацию первыми будет публиковать пресс-центр артиста. Именно оттуда журналисты смогут получить проверенные данные. А все эти "слухи" нам точно ни к чему", - заявила Зайко.

У Степана Гиги сделали заявление о состоянии певцаУ Степана Гиги ищут, кто "слил" информацию о его состоянии журналистам (скриншот)

Известно, что еще 19 ноября на официальной странице Степана Гиги в Instagram сообщалось о срочной операции.

Тогда отмечалось, что певец находится в тяжелом, но стабильном состоянии, а все концерты, включая большое выступление во Дворце спорта в Киеве, были отменены.

Ранее концертный директор артиста Петр Добромильский информировал, что Степан Гига проходит лечение в одной из больниц Львова под круглосуточным наблюдением медиков.

По его словам, певец был в сознании, а рядом с ним находились дети.

