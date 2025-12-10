У Степана Гиги сделали заявление о состоянии певца
Команда народного артиста Украины Степана Гиги впервые публично отреагировала на волну слухов о якобы критическом состоянии певца и его пребывании в коме. В заявлении представители артиста отметили, что распространенная в сети информация не соответствует действительности.
Основанием для волны сообщений стало сообщение журналиста Виталия Глаголы, в котором говорилось об ампутации ноги и критическом состоянии исполнителя.
После появления этой информации представители певца отметили, что никаких заявлений о коме они не делали.
Ранее официально сообщалось лишь о тяжелом, но стабильном состоянии артиста.
Пиар-директор Степана Гиги публично обратилась к журналисту с требованием раскрыть источники информации.
У Степана Гиги ищут, кто "слил" информацию о его состоянии журналистам (скриншот)
В своем обращении она отметила, что распространение подобных данных без подтверждения не имеет ничего общего с профессиональной журналистикой и нарушает право артиста на приватность.
Поскольку ответа сразу не было, представительница артиста обнародовала свой запрос в соцсетях, призвав журналиста удалить непроверенную информацию и публично извиниться.
Что ответил Глагола
Виталий заявил, что доверяет своим источникам и не обязан их раскрывать, однако готов опубликовать официальную позицию стороны певца в случае опровержения.
"Если вы хотите опровергнуть информацию, я готов обнародовать ваш комментарий у себя на странице. В случае, если информация источников по ампутации конечности (нет упоминания о коме. - Ред.) не подтверждается и вы хотите ее опровергнуть, дайте комментарий - обнародую", - сообщил журналист.
У Степана Гиги ищут, кто "слил" информацию о его состоянии журналистам (скриншот)
В ответ Ирэна заявила, что команда артиста уже предоставила исчерпывающую информацию и не видит оснований для дальнейших дискуссий в таком формате.
Она подтвердила, что состояние Степана Гиги остается тяжелым, но стабильным, и он получает всю необходимую медицинскую помощь.
"Мы уже комментировали, что состояние Степана Петровича тяжелое, но стабильное, и он получает всю необходимую медицинскую помощь. Нужно время на восстановление - это естественно. В случае каких-либо изменений официальную информацию первыми будет публиковать пресс-центр артиста. Именно оттуда журналисты смогут получить проверенные данные. А все эти "слухи" нам точно ни к чему", - заявила Зайко.
У Степана Гиги ищут, кто "слил" информацию о его состоянии журналистам (скриншот)
Известно, что еще 19 ноября на официальной странице Степана Гиги в Instagram сообщалось о срочной операции.
Тогда отмечалось, что певец находится в тяжелом, но стабильном состоянии, а все концерты, включая большое выступление во Дворце спорта в Киеве, были отменены.
Ранее концертный директор артиста Петр Добромильский информировал, что Степан Гига проходит лечение в одной из больниц Львова под круглосуточным наблюдением медиков.
По его словам, певец был в сознании, а рядом с ним находились дети.
