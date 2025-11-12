ua en ru
"Стараемся не тригерить людей". Зарицкая из группы KAZKA прокомментировала слухи о свадьбе

Среда 12 ноября 2025 15:30
UA EN RU
"Стараемся не тригерить людей". Зарицкая из группы KAZKA прокомментировала слухи о свадьбе Саша Зарицкая раскрыла подробности отношений с возлюбленным (фото: instagram.com/kazka.band)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Фронтвумен группы KAZKA Александра Зарицкая впервые за долгое время раскрыла подробности личной жизни. Она отреагировала на слухи о свадьбе, а также поделилась, как поддерживает связь с любимым Павлом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью певицы YouTube-каналу "Люкс ФМ".

Что сказала Зарицкая о свадьбе

Поскольку артистка редко делится деталями личного, в сети начали предполагать, что они с любимым уже поженились. Однако певица эти предположения опровергла.

"До сих пор жених, к сожалению. Мы очень хотим. Просто сейчас каждый занимается своим делом. Мы стараемся не триггерить людей своими отношениями. Я вот запостила последнее видео реально первый раз за год", - призналась Зарицкая.

Чем особенные отношения Зарицкой

Отношения с женихом дарят певице спокойствие и чувство безопасности.

"Я знаю, что человек меня поддерживает, даже если весь мир не поддерживает. Это мои первые серьезные отношения. Как бы банально не звучало, у нас реально каждый день как праздник", - рассказала она.

Несмотря на частые гастроли Александры, они с женихом научилась поддерживать близость даже на расстоянии.

"Мы привыкли быть далеко друг от друга, потому что я реально часто езжу. У нас есть свои ритуалы", - поделилась она.

Так, Александра и Павел общаются онлайн, порой по 6-8 раз в день, читают книги перед сном, а иногда даже "принимают ванну вместе".

Саша Зарицкая с женихом (фото: instagram.com/kazka.band)

Жених и родители - самая большая поддержка

Артистка поделилась, что любимый стал для нее одной из самых главных опор в жизни наряду с родителями.

"Жених и самый близкий человек - это круто. Но моя семья все равно является очень большой поддержкой для меня, тем более, что мы очень близки. Я не могу долго не видеть папу, маму или сестер", - пояснила певица.

Сейчас больше всего Зарицкая переживает из-за отца, который служит в Вооруженных силах Украины.

"Мы видимся не так часто, как хотелось. Мы уже три месяца планируем поехать на рыбалку, но пока не получилось, потому что он не может вырваться", - сказала она.

