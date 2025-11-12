ua en ru
"Стараємось не тригерити людей". Заріцька з гурту KAZKA прокоментувала чутки про весілля

Середа 12 листопада 2025 15:30
"Стараємось не тригерити людей". Заріцька з гурту KAZKA прокоментувала чутки про весілля Саша Заріцька розкрила подробиці стосунків з коханим (фото: instagram.com/kazka.band)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Фронтвумен гурту KAZKA Олександра Заріцька вперше за тривалий час розкрила подробиці особистого життя. Вона відреагувала на чутки про весілля, а також поділилася, як підтримує зв'язок з коханим Павлом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю співачки YouTube-каналу "Люкс ФМ".

Що сказала Заріцька про весілля

Оскільки артистка рідко ділиться деталями особистого, в мережі почали припускати, що вони з коханим вже одружилися. Проте співачка ці припущення спростувала.

"Досі наречений, на жаль. Ми дуже хочемо. Просто зараз кожен займається своєю справою. Ми стараємось не тригерити людей своїми стосунками. Я от запостила останнє відео реально перший раз за рік", - зізналася Заріцька.

Чим особливі стосунки Заріцької

Стосунки з нареченим дарують співачці спокій і відчуття безпеки.

"Я знаю, що людина мене підтримує, навіть якщо весь світ не підтримує. Це мої перші серйозні стосунки. Як би банально не звучало, у нас реально кожен день як свято", - розповіла вона.

Попри часті гастролі Олександри, вони з нареченим навчилася підтримувати близькість навіть на відстані.

"Ми звикли бути далеко один від одного, бо я реально часто їжджу. У нас є свої ритуали", - поділилася вона.

Так, Олександра та Павло спілкуються онлайн, деколи по 6-8 разів на день, читають книжки перед сном, а іноді навіть "приймають ванну разом".

Саша Заріцька з нареченим (фото: instagram.com/kazka.band)

Наречений та батьки - найбільша підтримка

Артистка поділилася, що коханий став для неї однією з найголовніших опор у житті поруч із батьками.

"Наречений і найближча людина - це круто. Але моя сім’я все одно є дуже великою підтримкою для мене, тим більше, що ми дуже близькі. Я не можу довго не бачити тата, маму чи сестер", - пояснила співачка.

Зараз найбільше Заріцька переживає через батька, який служить у Збройних силах України.

"Ми бачимося не так часто, як хотілося. Ми вже три місяці плануємо поїхати на рибалку, але поки не вийшло, бо він не може вирватися", - сказала вона.

