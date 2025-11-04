RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Стало известно, получают ли участницы "Холостяка" деньги за участие в шоу

Получают ли участницы "Холостяка" гонорары за участие в шоу (фото: instagram.com/holostyakstb)
Автор: Иванна Пашкевич

Участница 14-го сезона популярного реалити "Холостяк" Виточка Зварич, которая покинула проект во втором выпуске, раскрыла, получают ли девушки гонорары за участие в шоу.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

Получают ли девушки деньги за участие в "Холостяке"?

Вопрос вознаграждения для участниц неоднократно обсуждался в сети, но официального подтверждения или опровержения ранее не было.

В интервью будущий этнолог наконец расставила все точки над "і".

"Могу с уверенностью опровергнуть эти слухи. Участие девушек в проекте не оплачивается. Ни одна из девушек не получает никаких финансовых "плюшек", все приходят на проект исключительно по собственному желанию. Хоть и с разными целями. В том числе - романтическими", - отметила Виточка.

Виточка Зварич (фото: instagram.com/vi.tochkaa)

Она призналась, что несмотря на отсутствие гонораров, не жалеет об участии в шоу.

В то же время пошутила, что небольшая компенсация за эмоции была бы не лишней.

"Но я, честно говоря, была бы не против, если бы мне заплатили. Может, меньше нервничала бы (смеется)", - добавила участница.

Холостяк