Стало відомо, чи отримують учасниці "Холостяка" гроші за участь у шоу

Чи отримують учасниці "Холостяка" гонорари за участь у шоу (фото: instagram.com/holostyakstb)
Автор: Іванна Пашкевич

Учасниця 14-го сезону популярного реаліті "Холостяк" Віточка Зварич, яка покинула проєкт у другому випуску, розкрила, чи отримують дівчата гонорари за участь у шоу.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

Чи отримують дівчата гроші за участь у "Холостяку"?

Питання винагороди для учасниць неодноразово обговорювалося у мережі, але офіційного підтвердження чи спростування раніше не було.

В інтерв’ю майбутня етнологиня нарешті розставила всі крапки над "і".

"Можу з впевненістю спростувати ці чутки. Участь дівчат у проєкті не оплачується. Жодна з дівчат не отримує ніяких фінансових "плюшок", всі приходять на проєкт виключно за власним бажанням. Хоч і з різними цілями. В тому числі - романтичними", - зазначила Віточка.

Віточка Зварич (фото: instagram.com/vi.tochkaa)

Вона зізналася, що попри відсутність гонорарів, не шкодує про участь у шоу.

Водночас пожартувала, що невелика компенсація за емоції була б не зайвою.

"Але я, чесно кажучи, була б не проти, якби мені заплатили. Може, менше нервувалася б (сміється)", - додала учасниця.

