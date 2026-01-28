RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Стали известны фавориты Нацотбора-2026: кому прогнозируют победу

Две певицы лидируют в топе (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

До финала Национального отбора на Евровидение-2026 остаются считанные дни, а еврофаны уже определились с фаворитами. В рейтингах лидируют две певицы, которые имеют самые высокие шансы представить Украину на международном конкурсе.

Кому прогнозируют победу на Нацотборе, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Eurovisionworld.

Кому прогнозируют победу на Нацотборе

В рейтинге песен лидирует Jerry Heil, которая участвует в Нацотборе с треком CATHARTICUS (Prayer). Именно ей пока прогнозируют наибольшие шансы на победу.

Второе место занимает певица Monokate с композицией Tyt. На третьем месте - LELÉKA с песней Ridnym.

Далее следуют Mr. Vel, Molodi и KHAYAT, а за ними The Elliens, LAUD, Valeriya Force и "ЩукаРиба".

Кому прогнозируют победу на "Евровидении" (скриншот)

В то же время опрос среди еврофанов на сайте демонстрирует почти те же результаты с небольшой разницей.

Стоит отметить, что это лишь предварительные прогнозы, которые не всегда сбываются и могут измениться ближе к финалу.

Фавориты среди еврофанов (скриншот)

Что известно о Нацотборе на "Евровидение-2026"

Победителя определят по баллам от жюри и зрителей. Зрительское голосование традиционно будет проходить через приложение Дія, а также с помощью смс-сообщений.

Имена членов жюри пока официально не объявлены, а вот ведущими стали Тимур Мирошниченко и Леся Никитюк. Предшоу и общение с еврофанами доверили Анне Тульевой.

Выступать финалисты Нацотбора будут в следующем порядке:

  1. Valeriya Force - Open Our Hearts
  2. Molodi - Legends
  3. Monokate - Tyt
  4. The Elliens - Crawling Whispers
  5. LAUD - Lightkeeper
  6. LELÉKA - Ridnym
  7. Mr. Vel - Do or Done
  8. KHAYAT - Герци
  9. Jerry Heil - Catharticus (Prayer)
  10. "ЩукаРиба" - "Моя земля"

Финальный этап Нацотбора начнется с предшоу, которое стартует 7 февраля в 18:00. Посмотреть трансляцию можно будет на телеканале "Суспільне Культура", на ютуб-канале "Євробачення Україна" и на сайте.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвровидениеНовости шоу-бизнесаЗвезды шоу-бизнеса