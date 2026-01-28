Стали известны фавориты Нацотбора-2026: кому прогнозируют победу

До финала Национального отбора на Евровидение-2026 остаются считанные дни, а еврофаны уже определились с фаворитами. В рейтингах лидируют две певицы, которые имеют самые высокие шансы представить Украину на международном конкурсе.
Кому прогнозируют победу на Нацотборе, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Eurovisionworld.
В рейтинге песен лидирует Jerry Heil, которая участвует в Нацотборе с треком CATHARTICUS (Prayer). Именно ей пока прогнозируют наибольшие шансы на победу.
Второе место занимает певица Monokate с композицией Tyt. На третьем месте - LELÉKA с песней Ridnym.
Далее следуют Mr. Vel, Molodi и KHAYAT, а за ними The Elliens, LAUD, Valeriya Force и "ЩукаРиба".
В то же время опрос среди еврофанов на сайте демонстрирует почти те же результаты с небольшой разницей.
Стоит отметить, что это лишь предварительные прогнозы, которые не всегда сбываются и могут измениться ближе к финалу.
Победителя определят по баллам от жюри и зрителей. Зрительское голосование традиционно будет проходить через приложение Дія, а также с помощью смс-сообщений.
Имена членов жюри пока официально не объявлены, а вот ведущими стали Тимур Мирошниченко и Леся Никитюк. Предшоу и общение с еврофанами доверили Анне Тульевой.
Выступать финалисты Нацотбора будут в следующем порядке:
Финальный этап Нацотбора начнется с предшоу, которое стартует 7 февраля в 18:00. Посмотреть трансляцию можно будет на телеканале "Суспільне Культура", на ютуб-канале "Євробачення Україна" и на сайте.
