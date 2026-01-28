Стали відомі фаворити Нацвідбору-2026: кому прогнозують перемогу

Кому прогнозують перемогу на Нацвідборі

У рейтингу пісень лідирує Jerry Heil, яка бере участь у Нацвідборі з треком CATHARTICUS (Prayer). Саме їй наразі прогнозують найбільші шанси на перемогу.

Друге місце посідає співачка Monokate з композицією Tyt. На третьому місці - LELÉKA з піснею Ridnym.

Далі йдуть Mr. Vel, Molodi та KHAYAT, а за ними The Elliens, LAUD, Valeriya Force та "ЩукаРиба".

Кому прогнозують перемогу на "Євробаченні" (скриншот)

Водночас опитування серед єврофанів на сайті демонструє майже ті самі результати з невеликою різницею.

Варто зазначити, що це лише попередні прогнози, які не завжди справджуються та можуть змінитися ближче до фіналу.

Фаворити серед єврофанів (скриншот)

Що відомо про Нацвідбір на "Євробачення-2026"

Переможця визначать за балами від журі та глядачів. Глядацьке голосування традиційно проходитиме через застосунок Дія, а також за допомогою смс-повідомлень.

Імена членів журі поки що офіційно не оголошені, а от ведучими стали Тімур Мірошниченко та Леся Нікітюк. Передшоу та спілкування з єврофанами довірили Анні Тульєвій.

Виступатимуть фіналісти Нацвідбору в наступному порядку:

Valeriya Force - Open Our Hearts Molodi - Legends Monokate - Tyt The Elliens - Crawling Whispers LAUD - Lightkeeper LELÉKA - Ridnym Mr. Vel - Do or Done KHAYAT - Герци Jerry Heil - Catharticus (Prayer) "ЩукаРиба" - "Моя земля"

Фінальний етап Нацвідбору розпочнеться з передшоу, яке стартує 7 лютого о 18:00. Подивитися трансляцію можна буде на телеканалі "Суспільне Культура", на ютуб-каналі "Євробачення Україна" і на сайті.