Стали відомі фаворити Нацвідбору-2026: кому прогнозують перемогу

До фіналу Національного відбору на Євробачення-2026 залишаються лічені дні, а єврофани вже визначилися з фаворитами. У рейтингах лідирують дві співачки, які мають найвищі шанси представити Україну на міжнародному конкурсі.
Кому прогнозують перемогу на Нацвідборі, розповідає РБК-Україна з посиланням на Eurovisionworld.
У рейтингу пісень лідирує Jerry Heil, яка бере участь у Нацвідборі з треком CATHARTICUS (Prayer). Саме їй наразі прогнозують найбільші шанси на перемогу.
Друге місце посідає співачка Monokate з композицією Tyt. На третьому місці - LELÉKA з піснею Ridnym.
Далі йдуть Mr. Vel, Molodi та KHAYAT, а за ними The Elliens, LAUD, Valeriya Force та "ЩукаРиба".
Водночас опитування серед єврофанів на сайті демонструє майже ті самі результати з невеликою різницею.
Варто зазначити, що це лише попередні прогнози, які не завжди справджуються та можуть змінитися ближче до фіналу.
Переможця визначать за балами від журі та глядачів. Глядацьке голосування традиційно проходитиме через застосунок Дія, а також за допомогою смс-повідомлень.
Імена членів журі поки що офіційно не оголошені, а от ведучими стали Тімур Мірошниченко та Леся Нікітюк. Передшоу та спілкування з єврофанами довірили Анні Тульєвій.
Виступатимуть фіналісти Нацвідбору в наступному порядку:
Фінальний етап Нацвідбору розпочнеться з передшоу, яке стартує 7 лютого о 18:00. Подивитися трансляцію можна буде на телеканалі "Суспільне Культура", на ютуб-каналі "Євробачення Україна" і на сайті.
