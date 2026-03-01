ua en ru
Вс, 01 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

"Произошла ужасная ошибка": WBC сделала заявление относительно статуса боя Усик - Верхувен

Воскресенье 01 марта 2026 12:01
UA EN RU
"Произошла ужасная ошибка": WBC сделала заявление относительно статуса боя Усик - Верхувен Александр Усик (фото: Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Вокруг предстоящего поединка абсолютного чемпиона мира Александра Усика против звезды кикбоксинга Рико Верхувена разгорелся громкий скандал. Как оказалось, в предварительных анонсах мегафайта произошла ужасная ошибка, которая в корне меняет статус встречи в Египте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента WBC Маурисио Сулеймана в комментарии Boxing Scene.

Читайте также: Усик в топ-10 самых популярных боксеров мира: кто из легенд обошел украинца

"Специальное событие"

После анонса мегафайта, который состоится 23 мая в Гизе (Египет), в боксерском сообществе вспыхнула дискуссия из-за возможного розыгрыша пояса WBC в бою против бойца из другого вида спорта.

Однако глава организации Маурисио Сулейман объяснил, что произошла путаница. По его словам, WBC полностью поддерживает этот кроссовер-бой, но рассматривает его исключительно как "специальный ивент".

"На данный момент не было никакого запроса или обсуждения относительно того, чтобы сделать этот бой защитой титула. Это лишь специальное событие с участием чемпиона WBC в супертяжелом весе", - подчеркнул функционер.

Эксклюзивный пояс с пирамидами

Вместо официального титула чемпиона мира, организация подготовит для победителя уникальный памятный трофей. WBC создаст церемониальный пояс, украшенный элементами египетских пирамид.

Сулейман провел параллель с боем Тайсона Фьюри против Фрэнсиса Нганну, который также имел статус "специального", но оказался чрезвычайно конкурентным.

&quot;Произошла ужасная ошибка&quot;: WBC сделала заявление относительно статуса боя Усик - Верхувен

Постер боя Усика и Верхувена (фото: instagram.com/usykaa)

Чем важен бой для Усика

Усик остается обладателем поясов WBC, WBA и IBF. Поскольку бой против Верхувена не является титульным, украинцу не грозит потеря регалий в случае любого исхода.

Однако такой формат встречи позволяет Усику поддерживать медийную активность и форму между обязательными защитами в профессиональном боксе.

Напомним, Рико Верхувен является легендарным чемпионом мира по кикбоксингу в супертяжелом весе, и этот поединок станет для него одним из самых громких вызовов в карьере по правилам классического бокса.

Ранее мы сообщали, что Пакьяо бросил вызов непобедимому Мейвезеру в Лас-Вегасе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бокс Александр Усик
Новости
"Падение Путина неизбежно": Сибига назвал три факта, доказывающие крах российского влияния
"Падение Путина неизбежно": Сибига назвал три факта, доказывающие крах российского влияния
Аналитика
Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше