"Сталася жахлива помилка": WBC зробила заяву щодо статусу бою Усик – Верхувен

Навколо майбутнього поєдинку абсолютного чемпіона світу Олександра Усика проти зірки кікбоксингу Ріко Верхувена розгорівся гучний скандал. Як виявилося, у попередніх анонсах мегафайту сталася жахлива помилка, яка докорінно змінює статус зустрічі в Єгипті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента WBC Маурісіо Сулеймана в коментарі Boxing Scene .

"Спеціальна подія"

Після анонсу мегафайту, який відбудеться 23 травня в Гізі (Єгипет), у боксерській спільноті спалахнула дискусія через можливий розіграш поясу WBC у бою проти бійця з іншого виду спорту.

Однак очільник організації Маурісіо Сулейман пояснив, що сталася плутанина. За його словами, WBC повністю підтримує цей кросовер-бій, але розглядає його виключно як "спеціальний івент".

"На цей момент не було жодного запиту чи обговорення щодо того, щоб зробити цей бій захистом титулу. Це лише спеціальна подія за участю чемпіона WBC у надважкій вазі", - наголосив функціонер.

Ексклюзивний пояс із пірамідами

Замість офіційного титулу чемпіона світу, організація підготує для переможця унікальний пам'ятний трофей. WBC створить церемоніальний пояс, прикрашений елементами єгипетських пірамід.

Сулейман провів паралель із боєм Тайсона Ф'юрі проти Френсіса Нганну, який також мав статус "спеціального", але виявився надзвичайно конкурентним.

Постер боя Усика и Верхувена (фото: instagram.com/usykaa)

Чим важливий бій для Усика

Усик залишається володарем поясів WBC, WBA та IBF. Оскільки бій проти Верхувена не є титульним, українцю не загрожує втрата регалій у разі будь-якого результату.

Проте такий формат зустрічі дозволяє Усику підтримувати медійну активність та форму між обов'язковими захистами у професійному боксі.

Нагадаємо, Ріко Верхувен є легендарним чемпіоном світу з кікбоксингу в надважкій вазі, і цей поєдинок стане для нього одним із найгучніших викликів у кар'єрі за правилами класичного боксу.