Spotify и Apple Music будут блокировать российских артистов: процесс уже стартовал

Блокировка российских артистов в Украине: что известно

Санченко объяснил, как именно инициируется процесс блокировки российских исполнителей на платформах.

По его словам, UAME совместно с медиа сформировала перечень исполнителей, в отношении которых поданы запросы в Службу безопасности Украины.

"Мы сделали открытую Google-форму и обратились к музыкальным медиа с призывом помочь информационно. Туда добавили перечень исполнителей и подали в Службу безопасности Украины, а они (СБУ или Минкульт) подают на СНБО. Часть уже вынесена, часть в процессе", - сообщил Санченко.

Уже состоялась коммуникация с представителями популярных стриминговых сервисов относительно возможной реализации запрета российской музыки. Они обозначили два ключевых пути:

Законодательный запрет по языковому признаку (что является нежелательным для Украины из-за норм евроинтеграции).

Наличие санкций СНБО в отношении конкретных артистов.

"Они нам фактически сказали, что есть два варианта: вы или законом принимаете, что, например, по языковому признаку надо запрещать, тогда мы будем реагировать; или у вас есть санкции СНБО по конкретным артистам и вы обращаетесь, что вы хотите заблокировать по геолокации, чтобы они не выдавались в Украине, или удалить, если это имеет отношение к терроризму или так далее", - рассказал Санченко.

Чиновник сказал, что "первый вариант не валиден с точки зрения евроинтеграции Украины", поэтому сейчас "в Офисе президента и профильном подкомитете парламента идет работа над тем, чтобы решение СНБО появилось быстрее".

Первые 120 артистов из РФ на очереди

По словам Санченко, сейчас идет процесс по первым 120 артистам из страны-агрессора, которые получили ограничительные решения от СНБО.

Ожидается, что в ближайшее время информация о них будет отправлена к музыкальным платформам с требованием заблокировать контент по геолокации в Украине или удалить его, если он имеет отношение к терроризму.

Чиновник надеется, что уже к марту 2026 года станет понятно, все ли стриминговые платформы откликнутся на этот запрос.

"Хорошие русские" и украинский контент

Относительно музыки так называемых "хороших россиян" (Noize MC, Morgenshtern и так далее), по которым СНБО не будет принимать решение, Санченко отметил, что это "подвешенный вопрос".

Он напомнил, что предыдущее законодательство предусматривало механизм "белых списков" для артистов, которые публично осуждают российскую агрессию. Однако за несколько лет существования этого механизма ни один артист не подался в эти списки.

Что касается русскоязычных песен украинских исполнителей, Санченко считает, что их количество будет сокращаться естественным путем при условии государственной поддержки украиноязычной музыки.

Напомним, что необходимость блокировки русской музыки уже длительное время активно обсуждается на государственном уровне.

Так, в феврале 2025 года петиция о запрете русскоязычных песен на стримингах набрала необходимое количество голосов.

Тогда премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что отсутствуют правовые основания для запрета музыкального продукта только по языковому признаку, что подтверждает слова Санченко о евроинтеграционных нормах.

В июне уже украинские художники и общественная организация "Украинское агентство по авторским и смежным правам" (УААСП) призвали власти инициировать прямой диалог с офисами популярных стриминговых платформ, чтобы обсудить механизмы блокировки загрузки и стриминга российских песен на территории Украины.

Уполномоченная по защите государственного языка, Елена Ивановская, поддержала идею, назвав блокирование русской музыки "необходимым шагом для защиты культурного пространства Украины".

В то же время Ивановская отметила деликатность вопроса русскоязычных песен, созданных именно украинскими исполнителями. Она отметила, что действующее языковое законодательство на сегодня не предусматривает санкций или ограничений в отношении такого творческого продукта.