Остались стены: россияне разрушили квартиру лидера группы "Антитела" Тополи (фото)
Во время массированной атаки на Киев 23 июня, пострадала квартира солиста группы "Антитела" Тараса Тополи. Дом, где он жил с женой Еленой Тополей (певицей Alyosha), поврежден ударной волной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Тараса Тополи.
По словам певца, его жилье расположено в доме рядом с многоэтажкой, в которую попала российская баллистическая ракета. Мощная взрывная волна серьезно повредила здание, где жил Тополя с семьей.
Несмотря на разрушения, семья музыканта уцелела.
"Сегодня российская баллистика разнесла нашу с любимой Olena Topolia квартиру.
Внутри все разбито, взрывной волной выгнуло и вырвало из замков бронированные двери. Остались стены, да и те частично разрушены. Нам повезло, все в семье живы, так сложились обстоятельства, Творец уберег", - написал Тополя.
Артист также обнародовал фотографии последствий удара.
Кроме того, жена музыканта Елена Тополя сняла первые минуты после российского удара по Киеву - ракета попала в дом напротив. Шокированная певица не смогла произнести ни слова. Видео Елена обнародовала на своей странице в Instagram.
Атака на Киев и область 23 июня
С вечера 22 июня до утра 23 июня российские террористы в очередной раз атаковали Киев и Киевскую область дронами и баллистическими ракетами. В результате атаки есть жертвы, зафиксированы повреждения во многих районах столицы и нескольких населенных пунктах региона.
Как сообщил руководитель МВД Игорь Клименко, самые тяжелые последствия - в Шевченковском районе. Там разрушен целый подъезд жилой многоэтажки. По последней информации уже известно о 6 погибших. Работники ГСЧС спасли 10 человек. Всем им оказывается медицинская помощь.
Также из-за атаки повреждена инфраструктура станции метрополитена "Святошин".
В Киевской области в результате падения обломков загорелись частные дома и поврежден отель. Есть погибшая и много раненых.
Подробнее о последствиях массированной атаки по Киеву - читайте в материале РБК-Украина.
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