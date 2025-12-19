Наследие Кузьмы Скрябина: суд поставил точку в скандальном споре за авторские права

Что известно о решении суда относительно песен Андрея Кузьменко

Согласно решению Хозяйственного суда города Киева по делу №910/9689/25, истцу отказали во взыскании 605 600 гривен компенсации за якобы нарушение авторских прав.

Спор возник из-за договора от 1 января 2017 года о передаче авторских и смежных имущественных прав на музыкальные произведения группы "Скрябин". ООО "МУН РЕКОРДС" утверждало, что ООО "КУЗЬМА СКРЯБІН" передало ему права на 27 музыкальных произведений (ремиксов и каверов), которыми на самом деле не владело или владело не в полном объеме, поскольку часть этих прав принадлежала самому истцу.

Истец отмечал, что приобрел авторские и смежные права на эти произведения по отдельным договорам, заключенным с различными исполнителями в 2014-2016 годах, в частности с исполнителем CJ Mars, DJ Melloffon, группой "Один в каное" и другими. Среди спорных произведений - ремиксы песен "Скрябіна", выполненные различными артистами.

За три квартала 2017 года ООО "МУН РЕКОРДС" выплатило ООО "КУЗЬМА СКРЯБІН" вознаграждение в общем размере 68 557 гривен за использование этих произведений.

Суд установил, что само по себе заключение договора о передаче прав, которые не принадлежат стороне договора, не может свидетельствовать о неправомерном использовании произведения. Истец не предоставил доказательств того, что ответчик совершал другие действия по распоряжению этими правами или их использования без разрешения.

Суд также отметил, что истец не доказал факта нарушения своих авторских и смежных прав в соответствии со статьей 53 Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах", которая определяет конкретные виды таких нарушений.

Ответчик, в свою очередь, утверждал, что включение производных произведений (ремиксов) в договор составляло реализацию его собственных авторских прав на оригинальные произведения группы "Скрябін", которые подверглись переработке.

Андрей Кузьменко (фото: facebook.com_skryabinofficial)

Что известно о скандале между "МУН РЕКОРДС" и "КУЗЬМА СКРЯБІН"

Напомним, после смерти Кузьмы все авторские права на его творчество перешли к его жене Светлане Бабийчук, которая основала компанию "КУЗЬМА СКРЯБІН" для их управления.

Договор с лейблом предусматривал, что они будут использовать песни группы "Скрябин" и отдавать 70% дохода фирме жены Кузьмы, а себе оставлять 30%.

Однако уже в 2024 году полиция объявила подозрение директору Moon Records Татьяне Корчемахе. Она обманула семью почти на 1,5 миллиона гривен. В феврале этого года стало известно, что ее будут судить.

Также сообщалось о розыске еще одного фигуранта уголовного производства - основателя Moon Records. Очевидно, речь шла об Андрее Пасечнике, который ранее отрицал обвинения в мошенничестве и заявлял, что именно семья Кузьмы должна лейблу деньги.