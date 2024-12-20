Вдову Кузьмы Скрябина "кинули" на деньги: полиция объявила подозрение директору Moon Records

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины и источники в правоохранительных органах.

За что полиция объявила подозрение директору лейбла

После трагической гибели Андрея Кузьменко авторские права на все его творчество унаследовала жена артиста Светлана Бабийчук, которая основала компанию для менеджмента интеллектуальной деятельности - ООО "Кузьма Скрябин". Эта фирма предоставила лицензию на любое воспроизведение всех песен Андрея "лейблу звукозаписи, который продюсирует известных украинских артистов".

Заключенное между ними соглашение предусматривало, что 70% дохода от использования интеллектуальной собственности певца будет получать его жена, а 30% за менеджмент его активов - лейбл.

"Однако расчет вознаграждения, который отправляли фирме жены погибшего в течение трех лет с момента заключения договора, не соответствовал реальным данным на рынке цифровой дистрибуции музыки - директор лейбла звукозаписи умышленно занижал количество прослушивания музыкальных треков на стриминговых платформах и сумму вознаграждения правообладательницы", - говорят в полиции.

Директору Moon Records объявили подозрение (фото: npu.gov.ua)

Оперативники Департамента киберполиции установили, что для увеличения неправомерных доходов, лейбл звукозаписи заключил соглашение с чешской компанией, которая занимается дистрибуцией музыки.

При этом в Moon Records уверяли Светлану, что зарубежная фирма является их дочерней компанией и не берет себе никаких процентов с прибыли. На самом же деле зарубежные "партнеры" забирали до 85% прибыли и занижали реальное количество прослушиваний на стримингах.

По данным независимой экспертизы в сфере интеллектуальной собственности, цифровое распространение записей Кузьмы в 2017-2019 годах должно было принести его жене не менее 1,5 миллионов гривен прибыли.

Источники РБК-Украина в правоохранительных органах подтвердили, что подозрение за мошенничество, совершенное в крупных размерах (ч. 4 ст. 190 Уголовного Кодекса Украины), получила генеральный директор Moon Records Татьяна Корчемаха. Фигурантам дела теперь грозит до восьми лет лишения свободы.

Что предшествовало расследованию

В 2021 году в сети появилось видео, где мать погибшего певца Ольга Кузьменко обращается в частности к генеральному продюсеру Moon Records Андрею Пасечнику с обвинениями в "хищении авторских прав" Андрея Кузьменко.

Вместе с тем она уже тогда говорила, что за сокрытие информации о начислениях по авторским и смежным правам против лейбла открыто уголовное производство.

В 2023-м разгорелся еще один скандал. Это произошло после того, как Moon Records незаконно выпустил альбом каверов певицы Dakooka (которая с 2014 года и до полномасштабного вторжения регулярно выступала в РФ и имеет в репертуаре всего несколько украиноязычных треков) на песни Скрябин.

Вдова Андрея тогда выступила с заявлением, что 100% авторских прав на песни ее погибшего мужа и группы "Скрябин", основателем и фронтменом которой он был, принадлежат ООО "Кузьма Скрябин". И использовать музыку группы на стриминговых платформах можно только с разрешения ее фирмы. Разрешения Moon Records на выпуск альбома каверов, соответственно, никто не давал, а потому Светлана назвала деяния лейбла "открытым пиратством".

"Договор, заключенный между ООО "Кузьма Скрябин" и ООО "МУН РЕКОРДС", по которому последнее использовало песни и фонограммы группы "Скрябин" на цифровых музыкальных площадках, прекратил свое действие 31 декабря 2019 года", - рассказали владельцы авторских прав изданию "СЛУХ".

Более того, альбом каверов, о котором идет речь выше, связывают с российским дистрибьютором Zvonko Didgital, хотя в Moon Records эти обвинения отвергают.

По словам вдовы Кузьменко, было открыто уголовное производство о нарушении авторского права. Поэтому не исключено, что со временем руководству Moon Records будет выдвинуто еще одно подозрение.

Отметим, что Moon Records - это один из самых известных и старейших украинских музыкальных лейблов, который был основан в 1997 году. В первые годы его деятельности он специализировался на издании альтернативной и неформатной музыки. Впоследствии с ним сотрудничали такие исполнители и группы, как Виктор Павлик, Бумбокс, LATEXFAUNA, Анастасия Приходько, ТІК, Мария Бурмака и многие другие.