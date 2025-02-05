Жену Кузьмы Скрябина "кинули" на деньги: скандал получил продолжение

Директора лейбла Moon Records Татьяну Корчемаху, которой в декабре 2024-го объявили подозрение за то, что она обманула наследников лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко почти на 1,5 миллиона гривен, будут судить.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Офиса Генерального прокурора.

В чем обвиняют директора Moon Records

Сообщается, что обвинительный акт в отношении директора музыкального лейбла по фактам подделки документов и мошеннического завладения денежными средствами в крупных размерах путем злоупотребления доверием уже направили в суд.

Как известно, что после трагической смерти Кузьмы все авторские права на его творчество перешли к его жене - Светлане Бабийчук. Она создала компанию ООО "Кузьма Скрябин", чтобы управлять этими правами.

По договору с Moon Records компания Светланы должна была получать 70% дохода от использования песен артиста. Но, как говорят в прокуратуре, директор лейбла, который подписал соглашение с владельцем авторских прав, сознательно занижал количество прослушиваний его песен на цифровых платформах.

"К тому же соучастники использовали иностранную компанию, которую контролировал основатель лейбла, и скрывали это от правообладателя. Таким образом, они получали незаконную прибыль и искусственно уменьшали сумму выплат компании", - добавили прокуроры.

В результате таких действий компания Бабийчук недополучила более 1,5 млн грн дохода от использования интеллектуальной собственности, что "подтверждено заключением экспертизы в сфере интеллектуальной собственности".

Кроме того, еще один фигурант уголовного производства - основатель Moon Records - объявлен в розыск. Возможно, речь идет об Андрее Пасечнике.

Что говорят в Moon Records

К слову, Пасечник в одном из интервью уверял, что это не его лейбл должен деньги вдове Кузьмы, а наоборот - она ему.

Он утверждает, что Бабийчук и ее представители рассказали следствию только то, что выгодно им. На самом же деле, по словам продюсера и соучредителя Moon Records, после подписания договора со "Скрябиным" в 2013 году лейбл выдал группе 67 тысяч долларов аванса.

Кузьма погиб в аварии через два года, и после его смерти встал вопрос: семья музыканта или завершает сотрудничество и отдает деньги, или аванс будут возвращать во время дальнейшей совместной работы. Стороны якобы решили и в дальнейшем работать вместе.

"Нас обвиняют в том, что мы не выплатили 1,5 миллиона гривен, тогда как они еще должны вернуть 2,8 миллиона гривен. Это абсурд", - говорил Пасечник.

По словам Пасечника, лейбл высчитывал этот долг из роялти, на что вдова музыканта якобы согласилась. Но в 2018 году она перестала выполнять условия договора. И с тех пор они ссорятся за эти деньги.

Вдова Кузьменко версию об авансе отрицает. Однако соучредитель Moon Records утверждает, что имеет соответствующий документ.

Теперь точку в этом вопросе должен поставить суд.

Параллельный судебный процесс

Добавим также, что параллельно продолжается другой спор.

Так, музыканты первого состава "Скрябина" Ростислав Домишевский, Сергей Гера, Андрей Подлужный и Юлия Лорд судятся с компанией Светланы из-за того, что в 2018 году она зарегистрировала за собой 100% прав на песни группы. Они же требуют через суд, чтобы они были признаны соавторами.