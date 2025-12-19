Спадщина Кузьми Скрябіна: суд поставив крапку у скандальному спорі за авторські права

Що відомо про рішення суду щодо пісень Андрія Кузьменка

Згідно з рішенням Господарського суду міста Києва у справі №910/9689/25, позивачу відмовили у стягненні 605 600 гривень компенсації за нібито порушення авторських прав.

Спір виник через договір від 1 січня 2017 року про передачу авторських і суміжних майнових прав на музичні твори гурту "Скрябін". ТОВ "МУН РЕКОРДС" стверджувало, що ТОВ "КУЗЬМА СКРЯБІН" передало йому права на 27 музичних творів (реміксів та каверів), якими насправді не володіло або володіло не в повному обсязі, оскільки частина цих прав належала самому позивачу.

Позивач зазначав, що набув авторські та суміжні права на ці твори за окремими договорами, укладеними з різними виконавцями у 2014-2016 роках, зокрема з виконавцем CJ Mars, DJ Melloffon, гуртом "Один в каное" та іншими. Серед спірних творів - ремікси пісень "Скрябіна", виконані різними артистами.

За три квартали 2017 року ТОВ "МУН РЕКОРДС" виплатило ТОВ "КУЗЬМА СКРЯБІН" винагороду в загальному розмірі 68 557 гривень за використання цих творів.

Суд встановив, що саме по собі укладення договору про передачу прав, які не належать стороні договору, не може свідчити про неправомірне використання твору. Позивач не надав доказів того, що відповідач вчиняв інші дії щодо розпорядження цими правами або їх використання без дозволу.

Суд також зазначив, що позивач не довів факту порушення своїх авторських та суміжних прав відповідно до статті 53 Закону України "Про авторське право і суміжні права", яка визначає конкретні види таких порушень.

Відповідач, своєю чергою, стверджував, що включення похідних творів (реміксів) до договору становило реалізацію його власних авторських прав на оригінальні твори гурту "Скрябін", які зазнали переробки.

Андрій Кузьменко (фото: facebook.com_skryabinofficial)

Що відомо про скандал між "МУН РЕКОРДС" та "КУЗЬМА СКРЯБІН"

Нагадаємо, після смерті Кузьми усі авторські права на його творчість перейшли до його дружини Світлани Бабійчук, яка заснувала компанію "КУЗЬМА СКРЯБІН" для їхнього управління.

Договір з лейблом передбачав, що вони використовуватимуть пісні гурту "Скрябін" і віддаватимуть 70% доходу фірмі дружини Кузьми, а собі лишатимуть 30%.

Проте вже у 2024 році поліція оголосила підозру директору Moon Records Тетяні Корчемасі через недоплату майже 1,5 мільйона гривень родині. У лютому цього року стало відомо, що її судитимуть.

Також повідомлялося про розшук ще одного фігуранта кримінального провадження - засновника Moon Records. Вочевидь, мова йшла про Андрія Пасічника, який раніше заперечував звинувачення у шахрайстві та заявляв, що саме родина Кузьми винна лейблу гроші.