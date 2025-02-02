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Как выглядит могила Кузьмы Скрябина: дочь певца показала фото

Воскресенье 02 февраля 2025 16:49
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Как выглядит могила Кузьмы Скрябина: дочь певца показала фото Андрей Кузьменко (фото: instagram.com/skryabinband)
Автор: Иванна Пашкевич

Сегодня, 2 февраля, исполняется 10 лет со дня гибели в автокатастрофе украинского музыканта, продюсера и лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко. Его дочь Барбара посетила место захоронения отца.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram единственной наследницы Кузьмы.

В день годовщины смерти отца Барбара поделилась снимком с его места захоронения. На фото можно увидеть памятник с изображением Кузьмы Скрябина, возле которого размещены цветы и государственные флаги.

Девушка поделилась, что даже спустя годы ее боль от потери самого дорогого человека остается невыносимой.

"10 лет. А боль не станет меньше никогда", - написала дочь исполнителя.

Как выглядит могила Кузьмы Скрябина: дочь певца показала фотоМогила Кузьмы Скрябина (скриншот)

Напомним, 2 февраля 2015 года, около 8:20 утра, в Криворожском районе вблизи села Лозоватка произошла трагическая автокатастрофа: внедорожник Toyota Sequoia, за рулем которого находился Андрей Кузьменко, столкнулся с молоковозом ГАЗ. От полученных травм музыкант погиб на месте. Ему было 46 лет.

Кузьменко возвращался в Киев после концерта в Кривом Роге, который состоялся 1 февраля. Похоронили Андрея 5 февраля на Брюховецком кладбище, недалеко от Львова.

К слову, ранее мы писали, что умер легендарный одесский "КВНщик" Валерий Хаит, который год назад похоронил сына.

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