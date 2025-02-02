Как выглядит могила Кузьмы Скрябина: дочь певца показала фото

Сегодня, 2 февраля, исполняется 10 лет со дня гибели в автокатастрофе украинского музыканта, продюсера и лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко. Его дочь Барбара посетила место захоронения отца.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram единственной наследницы Кузьмы.

В день годовщины смерти отца Барбара поделилась снимком с его места захоронения. На фото можно увидеть памятник с изображением Кузьмы Скрябина, возле которого размещены цветы и государственные флаги.

Девушка поделилась, что даже спустя годы ее боль от потери самого дорогого человека остается невыносимой.

"10 лет. А боль не станет меньше никогда", - написала дочь исполнителя.

Могила Кузьмы Скрябина (скриншот)

Напомним, 2 февраля 2015 года, около 8:20 утра, в Криворожском районе вблизи села Лозоватка произошла трагическая автокатастрофа: внедорожник Toyota Sequoia, за рулем которого находился Андрей Кузьменко, столкнулся с молоковозом ГАЗ. От полученных травм музыкант погиб на месте. Ему было 46 лет.

Кузьменко возвращался в Киев после концерта в Кривом Роге, который состоялся 1 февраля. Похоронили Андрея 5 февраля на Брюховецком кладбище, недалеко от Львова.