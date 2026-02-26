ua en ru
Суд с МОК и план на победу: Гераскевич вернется на Олимпиаду со своим легендарным шлемом

Четверг 26 февраля 2026 11:02
Владислав Гераскевич в "шлеме памяти" (фото: Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич, которого со скандалом дисквалифицировали на Играх-2026 за чествование погибших спортсменов, не собирается завершать карьеру. Атлет планирует не только обжаловать решение чиновников в суде, но и триумфовать на следующей Олимпиаде в той же экипировке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью спортсмена The Guardian.

Возвращение за "долгом"

Владислав Гераскевич заявил, что имеет "незавершенные дела" с Олимпийскими играми. Несмотря на то, что в Милане его мечту о медали разрушили функционеры МОК из-за "шлема памяти" с портретами 24 погибших украинских атлетов, скелетонист надеется подняться на пьедестал в 2030 году.

"Я хочу вернуться и соревноваться на Олимпиаде. Наша цель - выиграть судебное дело против МОК в независимом суде. А потом я хочу выйти на старт во французских Альпах в том же шлеме. И, конечно, выиграть золотую медаль", - подчеркнул Гераскевич.

Шантаж и двойные стандарты

Спортсмен рассказал о давлении, которое оказывалось на украинскую команду. По его словам, представители международных структур намекали: любой протест может привести к дисквалификации всей сборной Украины.

Гераскевич также подчеркнул абсурдность обвинений МОК в "политизации". Ведь на его шлеме не было флагов или политических символов - только изображения погибших атлетов.

В то же время другим участникам разрешали использовать даже элементы российской символики.

Ни капли сожаления

Несмотря на упущенную возможность выступить на Играх, находясь в своей лучшей форме, Владислав уверяет: выбор между спортивным результатом и честью был очевидным.

"Я не мог предать этих атлетов. Если бы я это сделал, то жалел бы всю жизнь. Я поступил правильно и не имею никаких сожалений", - подытожил скелетонист.

