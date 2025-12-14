Аравийский принц нацелился на "Барселону": бешеные деньги ломают исторические правила

Космическая сумма за "гранатовых"

По данным инсайдера, потенциальная сумма сделки может достичь около 10 миллиардов евро, что сделало бы ее одной из крупнейших в истории мирового футбола.

Отмечается, что озвученная сумма учитывает долговые обязательства каталонского клуба, которые оцениваются примерно в 2,5 млрд евро. Кроме покрытия долгов, средства могут быть направлены на дальнейшее управление клубом и развитие его инфраструктуры.

Ожидается, что финансирование может осуществляться через Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, председателем которого является сам Мухаммед ибн Салман.

Что может помешать

Ключевой проблемой для реализации такого соглашения остается уникальная модель управления "Барселоной". Клуб находится в коллективной собственности так называемых "сосьос" - членов клуба, которые имеют право голоса и участвуют в выборах президента и принятии стратегических решений.

Действующая структура не предусматривает полной продажи клуба внешнему инвестору, что значительно усложняет возможность прямой сделки.

Альтернативный сценарий

Впрочем, существует возможность обойти это правило, которое действует в клубе более столетия.

Саудовская сторона теоретически может рассмотреть инвестиции не в сам клуб, а в его коммерческие подразделения. Это позволило бы обойти ограничения, связанные с моделью собственности и фактически взять клуб в свои руки через финансовые рычаги.

Такой сценарий сильно беспокоит традиционных сторонников "Барсы". Они уже требуют объяснений на фоне слухов. Но ни официальные лица клуба, ни представители принца ситуацию пока не комментируют.

Кто такой Мухаммед ибн Салман

40-летний наследный принц Саудовской Аравии с 2017 года. С 2022-го занимает должность премьер-министра страны.

Он возглавляет в королевстве ключевые советы по политическим вопросам, безопасности и экономическим вопросам и играет ведущую роль в расширении саудовского присутствия в мировом спорте.