София Шамия расплакалась на постшоу "Холостяк" и обратилась в суд (фото)

Что сказала София Шамия о ссоре на "Холостяке"

Одна из самых резонансных историй проекта получила продолжение. "Мисс Украина-2023" впервые публично объяснила, почему эмоционально покинула шоу после обвинений со стороны другой конкурсантки.

Во время третьего выпуска "Холостяка" Оксана заявила, что узнала Софию, ведь ей якобы показывали ее фото. По ее словам, другая девушка плакала, планировала детей и демонстрировала переписку своего мужа с Софией.

После этого модель решила покинуть проект. Тогда многие зрители предположили, что она ушла из-за нежелания раскрывать правду. По словам девушки, она неделями чувствовала негатив на проекте со стороны отдельных участниц. Оксана переходила на личности.

"Говорила не трогать волосы, что я ребенок, слишком молодая, мне нужно в детское кафе. Мне было очень обидно. В детстве я уже переживала буллинг, были какие-то унижения по поводу внешности. Я просто была другой: папа - араб, мама - украинка, поэтому дети издевались, называли обезьяной. Старые раны вернулись. Я поняла, что дальше не выдержу. Решила выбрать себя, свой комфорт", - объяснила она.

Шамия и Оксана (скриншот)

По словам Софии, семья поддержала решение оставить шоу. В то же время руководитель проекта "Холостяк" Юлия Колесник в эфире пост-шоу отметила, что ее брат предлагал Софии остыть.

Девушка также опровергла упреки об отношениях с женатым мужчиной.

"Относительно ситуации с Оксаной, я могу сказать, что это была клевета. Я никогда в жизни не была в отношениях с женатым мужчиной с детьми. Меня воспитали с совсем другими ценностями. Мне грустно, что человек без доказательств позволяет себе выносить это в публичное пространство", - сказала она.

София Шамия расплакалась на постшоу "Холостяка" (скриншот)

Позиция Оксаны Шанюк

Косметолог была недовольна, что София выставляет ее лгуньей на всю страну. По ее словам, она не говорила, что имела в виду мужчину с детьми.

Та девушка, о которой она рассказала в шоу, якобы поблагодарила ее за защиту уже после выхода "Холостяка" большим букетом и заверила, что сможет подтвердить ее слова.

"Она сказала, что пойдет в суд и подтвердит разговоры, которые были и защитит мое достоинство как врача и человека. Потому что выставлять меня лгуньей на всю страну, это слишком", - отметила она.

Кроме того, она показала переписку и фото, которые якобы доказывают сказанное. Однако в самом выпуске их не продемонстрировали из-за отсутствия разрешения от участников переписки.

"Иск в суд подан"

После выхода постшоу "Холостяк" Шамия сделала заявление в Instagram. Она таки подала иск в суд. Более того, дала понять, что ее не предупреждали о разговоре по ситуации с Оксаной.

"У меня были сомнения, стоит ли идти на постшоу. После приглашения мы созвонились с редактором, и я сразу проговорила: я не хочу, чтобы поднималась клевета или сплетни обо мне. Меня заверили, что этого не будет, и предупредили только о наложении турникетов", - заявила София.

"Но когда камеры включились, тема все же прозвучала - и я этого не ожидала. Я отреагировала эмоционально, потому что почувствовала давление и чувствовала себя обманутой. Далее я действовала с единственным намерением - защитить себя и остановить то, что происходило", - добавила она.

Также София отметила, что фото, которые показали в студии, были сделаны ее бывшим партнером, который не был женат и никогда не имел детей. В то же время в исковом заявлении она скрыла имена ответчиков по делу.