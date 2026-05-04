Костюк посягнула на первенство Свитолиной: украинки установили историческое достижение в рейтинге WTA

11:13 04.05.2026 Пн
2 мин
Отечественные теннисистки обновили рекорды в топ-15 и топ-100
aimg Андрей Костенко
Костюк посягнула на первенство Свитолиной: украинки установили историческое достижение в рейтинге WTA Марта Костюк с трофеем Мадрида (фото: x.com/MutuaMadridOpen)
В понедельник, 4 мая, Женская теннисная ассоциация (WTA) обнародовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира. Благодаря стремительному взлету Марты Костюк Украина впервые в истории получила сразу двух представительниц в топ-15.

Феноменальный рывок Костюк

23-летняя киевлянка, завоевав титул на "тысячнике" в Мадриде, поднялась на 15-ю строчку мирового рейтинга (+8 позиций), что является ее новым личным рекордом. До этого лучшим показателем Костюк было 16-е место.

Элина Свитолина сохранила за собой статус первой ракетки Украины и место в первой десятке мира. Хотя из-за вылета во втором круге Мадрида и потери очков за прошлогодний полуфинал Элина опустилась на 10-е место (-3 позиции). В целом она начала свою 232-ю неделю среди десяти сильнейших игроков мира. По этому показателю среди действующих теннисисток ее опережают только Арина Соболенко и Ига Свёнтек.

Украинский десант в топ-100

Кроме успеха лидеров, украинский теннис установил еще одно уникальное достижение - впервые в первую сотню мирового рейтинга входит сразу семь представительниц Украины. Это стало возможным благодаря прогрессу Ангелины Калининой, которая вернулась в топ-100.

Топ-10 украинок в рейтинге WTA:

  • 10 (7). Элина Свитолина
  • 15 (23). Марта Костюк
  • 52 (49). Даяна Ястремская
  • 57 (53). Юлия Стародубцева
  • 68 (70). Александра Олейникова
  • 93 (110). Ангелина Калинина
  • 95 (98). Дарья Снигур
  • 152 (147). Вероника Подрез
  • 279 (237). Катарина Завацкая
  • 303 (303). Анастасия Соболева

Что в топ-10

Главное изменение на вершине списка - возвращение на третью строчку Иги Свёнтек из Польши, которая потеснила Коко Гофф (США). Также определенные ротации произошли в нижней части главной десятки.

Топ-10 мирового рейтинга:

  1. (1). Арина Соболенко
  2. (2). Елена Рыбакина (Казахстан)
  3. (4). Ига Свёнтек (Польша)
  4. (3). Коко Гофф (США)
  5. (5). Джессика Пегула (США)
  6. (6). Аманда Анисимова (США)
  7. (8). Мирра Андреева
  8. (9). Жасмин Паолини (Италия)
  9. (10). Виктория Мбоко (Канада)
  10. (7). Элина Свитолина (Украина)

Ранее стало известно, что Украина выставит на Ролан Гаррос рекордный состав теннисисток.

