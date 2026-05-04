Костюк посягнула на первенство Свитолиной: украинки установили историческое достижение в рейтинге WTA

В понедельник, 4 мая, Женская теннисная ассоциация (WTA) обнародовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира. Благодаря стремительному взлету Марты Костюк Украина впервые в истории получила сразу двух представительниц в топ-15.

Феноменальный рывок Костюк

23-летняя киевлянка, завоевав титул на "тысячнике" в Мадриде, поднялась на 15-ю строчку мирового рейтинга (+8 позиций), что является ее новым личным рекордом. До этого лучшим показателем Костюк было 16-е место.

Элина Свитолина сохранила за собой статус первой ракетки Украины и место в первой десятке мира. Хотя из-за вылета во втором круге Мадрида и потери очков за прошлогодний полуфинал Элина опустилась на 10-е место (-3 позиции). В целом она начала свою 232-ю неделю среди десяти сильнейших игроков мира. По этому показателю среди действующих теннисисток ее опережают только Арина Соболенко и Ига Свёнтек.

Украинский десант в топ-100

Кроме успеха лидеров, украинский теннис установил еще одно уникальное достижение - впервые в первую сотню мирового рейтинга входит сразу семь представительниц Украины. Это стало возможным благодаря прогрессу Ангелины Калининой, которая вернулась в топ-100.

Топ-10 украинок в рейтинге WTA:

10 (7). Элина Свитолина

15 (23). Марта Костюк

52 (49). Даяна Ястремская

57 (53). Юлия Стародубцева

68 (70). Александра Олейникова

93 (110). Ангелина Калинина

95 (98). Дарья Снигур

152 (147). Вероника Подрез

279 (237). Катарина Завацкая

303 (303). Анастасия Соболева

Что в топ-10

Главное изменение на вершине списка - возвращение на третью строчку Иги Свёнтек из Польши, которая потеснила Коко Гофф (США). Также определенные ротации произошли в нижней части главной десятки.

