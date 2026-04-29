"Меня хотят сломать": WTA терроризирует украинскую теннисистку из-за Соболенко и Путина

18:58 29.04.2026 Ср
2 мин
Александра Олейникова рассказала об угрозах и требованиях "правильно молчать" о войне
aimg Андрей Костенко
"Меня хотят сломать": WTA терроризирует украинскую теннисистку из-за Соболенко и Путина Александра Олиникова (фото: ФТУ)

Пятая ракетка Украины Александра Олейникова, которая в этом году совершила стремительный прорыв в топ-70 мирового рейтинга, заявила о системной травле и психологическом давлении со стороны руководства Женской теннисной ассоциации (WTA) из-за ее отказа молчать о российской агрессии и публичной критике звезд тура, в частности Арины Соболенко, за поддержку режима Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу спортсменки.

Читайте также: Связи с армией и аудит биографии: World Boxing обнародовала условия допуска россиян

"Учили молчать"

По словам Олейниковой, давление началось после ее отказа от рукопожатия с венгеркой Анной Бондар, которая участвовала в выставочных матчах в РФ. В течение двух месяцев представители ассоциации пытались "воспитывать" украинку, требуя прекратить называть имена игроков, которые поддерживают агрессию.

"Мне начали угрожать штрафами в десятки тысяч долларов и дисквалификацией. Представители WTA приходили "обучать" меня, как я должна говорить - или, точнее, как я должна молчать. От меня ожидали поведения по удобному для них шаблону", - рассказала Александра.

Теннисистка подчеркнула, что организация полностью обесценивала ее опыт человека, который живет в воюющей стране. Все вопросы Олейниковой о защите ее прав и реакции на прямые проявления поддержки российской агрессии другими игроками оставались без ответа.

Психологический террор и последствия

Постоянный стресс и манипуляции со стороны чиновников привели к серьезному истощению спортсменки. Александра призналась, что из-за хронического недосыпа и тревоги "потеряла радость от игры". Олейникова характеризует действия WTA как попытку "сломать ее как личность" через запугивание и ложь.

Печальный опыт Цуренко

Ситуация с Олейниковой - не единичный инцидент. Ранее о подобном "моральном насилии" заявляла Леся Цуренко. Однако борьба в юридической плоскости пока не дает результатов. В марте 2026 года Цуренко проиграла суд против WTA, поскольку не смогла "доказать" обязанность организации предотвращать эмоциональный стресс игроков из-за войны.

Несмотря на угрозы штрафов, Олейникова завершила свое обращение фразой "дальше будет", давая понять, что не собирается отступать от своей позиции.

Ранее мы рассказали, как возвращают россиян и дисквалифицируют Украину в водном поло.

Контингент РФ в Африке вырос на 8 тысяч, это новые риски для мира, - разведка
Контингент РФ в Африке вырос на 8 тысяч, это новые риски для мира, - разведка
Аналитика
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО