Соболенко останется "нейтральной": ITF отказалась вернуть флаг скандальной первой ракетке

Международная федерация тенниса (ITF) отказалась возвращать государственную символику представителям Беларуси. Несмотря на призывы Международного олимпийского комитета (МОК) смягчить санкции, белорусские теннисисты продолжат выступления исключительно в нейтральном статусе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление на сайте организации .

ITF игнорирует решение МОК

Накануне, 7 мая, МОК обнародовал рекомендацию спортивным федерациям снять ограничения с Беларуси и позволить атлетам выступать под национальным флагом. Несмотря на это, финальное решение зависит исключительно от спортивных федераций.

В теннисном мире это решение пока не нашло поддержки. В ITF отметили, что позиция организации остается неизменной: отстранение национальных федераций России и Беларуси остается в силе в полном объеме.

"Международная федерация тенниса подтверждает, что заявление МОК не меняет ее позиции относительно отстранения теннисных федераций Беларуси и России, которое остается в силе", - говорится в сообщении.

Отметим, что именно представительница Беларуси Арина Соболенко возглавляет женский рейтинг мирового тенниса.

Что это означает для спортсменов

На практике это решение означает, что на турнирах под эгидой ITF:

белорусы и россияне в дальнейшем будут выступать без флага возле фамилии;

государственные гимны этих стран не будут исполняться;

сборные остаются отстраненными от командных соревнований (Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг).

Когда решение могут изменить

Вопрос о возможном возвращении статуса члена Федерации будет вынесен на рассмотрение Совета стран-членов ITF по конституционной процедуре осенью 2026 года.

До того времени любая государственная символика Беларуси в официальных протоколах остается под запретом.