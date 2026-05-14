RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Слезы на глазах и конец эпохи: в УПЛ определился состав еврокубков и клуб, покидающий элиту

16:03 14.05.2026 Чт
2 мин
Исторический триумф одних и крах бывших лидеров: развязка сезона УПЛ, которая шокировала болельщиков. Кто пошел на дно?
aimg Екатерина Урсатий
ЛНЗ (фото: fc-lnz.com)

Борьба за еврокубки и выживание в УПЛ достигла пика! Пока одни празднуют исторический триумф, для других 28-й тур стал роковым приговором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Читайте также: "Шахтер" получил прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов-2026/27: как это стало возможным

Черкасская сказка: ЛНЗ пишет историю

Главная сенсация сезона - ЛНЗ. Черкасская команда доказала, что порядок бьет класс.

Победив "Полтаву" (2:0), клуб не просто закрепился в элите, а впервые в истории гарантировал себе выход в еврокубки.

Это то, что называют "визуализацией мечты": за несколько сезонов пройти путь от аматоров до европейских арен.

Трагедия в Александрии и львовские слезы

Для болельщиков "Александрии" этот день стал черным. Вице-чемпионы Украины официально покидают УПЛ.

Поражение от "Зари" (1:2) стало последней каплей в сезоне, который пошел наперекосяк.

Не меньшая драма разыгралась во Львове. Из-за воздушной тревоги матч "Руха" против "Кудривки" перенесли, а на следующий день львовяне уступили (1:2).

Этот результат стал приговором - "Рух" досрочно попадает в зону переходных матчей. Теперь их судьба зависит от двух игр, где на кону будет стоять все.

"Динамо" на распутье

Киевляне хоть и победили "Колос" (2:1), но математика неумолима: выше третьего места в чемпионате прыгнуть почти невозможно.

Единственный шанс спасти престиж и выйти в Лигу Европы - победа в финале Кубка Украины против сенсационного "Чернигова".

Результаты всех матчей 28-го тура:

  • "Александрия" - "Заря" 1:2
  • "Эпицентр" - "Полесье" 3:2
  • "Верес" - "Кривбасс" 1:3
  • "Металлист 1925" - "Карпаты" 2:2
  • "Динамо" - "Колос" 2:1
  • "ЛНЗ" - "СК Полтава" 2:0
  • "Шахтер" - "Оболонь" 3:1
  • "Кудривка" - "Рух" 2:1

Что дальше?

Уже 16 мая начнется 29-й тур, который даст ответ на последний вопрос: кто из тройки "Эпицентр", "Оболонь" и "Кудривка" сможет спастись от нервных переходных игр.

Ранее мы писали, что УЕФА наложил серьезные санкции на донецкий "Шахтер" по итогам полуфинального противостояния в Лиге конференций.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УПЛФутбол