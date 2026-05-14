Слезы на глазах и конец эпохи: в УПЛ определился состав еврокубков и клуб, покидающий элиту

Черкасская сказка: ЛНЗ пишет историю

Главная сенсация сезона - ЛНЗ. Черкасская команда доказала, что порядок бьет класс.

Победив "Полтаву" (2:0), клуб не просто закрепился в элите, а впервые в истории гарантировал себе выход в еврокубки.

Это то, что называют "визуализацией мечты": за несколько сезонов пройти путь от аматоров до европейских арен.

Трагедия в Александрии и львовские слезы

Для болельщиков "Александрии" этот день стал черным. Вице-чемпионы Украины официально покидают УПЛ.

Поражение от "Зари" (1:2) стало последней каплей в сезоне, который пошел наперекосяк.

Не меньшая драма разыгралась во Львове. Из-за воздушной тревоги матч "Руха" против "Кудривки" перенесли, а на следующий день львовяне уступили (1:2).

Этот результат стал приговором - "Рух" досрочно попадает в зону переходных матчей. Теперь их судьба зависит от двух игр, где на кону будет стоять все.

"Динамо" на распутье

Киевляне хоть и победили "Колос" (2:1), но математика неумолима: выше третьего места в чемпионате прыгнуть почти невозможно.

Единственный шанс спасти престиж и выйти в Лигу Европы - победа в финале Кубка Украины против сенсационного "Чернигова".

Результаты всех матчей 28-го тура:

"Александрия" - "Заря" 1:2

"Эпицентр" - "Полесье" 3:2

"Верес" - "Кривбасс" 1:3

"Металлист 1925" - "Карпаты" 2:2

"Динамо" - "Колос" 2:1

"ЛНЗ" - "СК Полтава" 2:0

"Шахтер" - "Оболонь" 3:1

"Кудривка" - "Рух" 2:1

Что дальше?

Уже 16 мая начнется 29-й тур, который даст ответ на последний вопрос: кто из тройки "Эпицентр", "Оболонь" и "Кудривка" сможет спастись от нервных переходных игр.