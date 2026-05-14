Слезы на глазах и конец эпохи: в УПЛ определился состав еврокубков и клуб, покидающий элиту

Борьба за еврокубки и выживание в УПЛ достигла пика! Пока одни празднуют исторический триумф, для других 28-й тур стал роковым приговором.
Главная сенсация сезона - ЛНЗ. Черкасская команда доказала, что порядок бьет класс.
Победив "Полтаву" (2:0), клуб не просто закрепился в элите, а впервые в истории гарантировал себе выход в еврокубки.
Это то, что называют "визуализацией мечты": за несколько сезонов пройти путь от аматоров до европейских арен.
Для болельщиков "Александрии" этот день стал черным. Вице-чемпионы Украины официально покидают УПЛ.
Поражение от "Зари" (1:2) стало последней каплей в сезоне, который пошел наперекосяк.
Не меньшая драма разыгралась во Львове. Из-за воздушной тревоги матч "Руха" против "Кудривки" перенесли, а на следующий день львовяне уступили (1:2).
Этот результат стал приговором - "Рух" досрочно попадает в зону переходных матчей. Теперь их судьба зависит от двух игр, где на кону будет стоять все.
Киевляне хоть и победили "Колос" (2:1), но математика неумолима: выше третьего места в чемпионате прыгнуть почти невозможно.
Единственный шанс спасти престиж и выйти в Лигу Европы - победа в финале Кубка Украины против сенсационного "Чернигова".
Результаты всех матчей 28-го тура:
Уже 16 мая начнется 29-й тур, который даст ответ на последний вопрос: кто из тройки "Эпицентр", "Оболонь" и "Кудривка" сможет спастись от нервных переходных игр.
