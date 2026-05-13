ЛНЗ в еврокубках и шанс для "Динамо": как победы черкащан и киевлян изменили битву за медали УПЛ (видео)

18:13 13.05.2026 Ср
2 мин
Команда из Черкасс официально гарантировала себе выход на евроарену
aimg Андрей Костенко
ЛНЗ сыграет в Лиге конференций (фото: УПЛ)
Черкасский ЛНЗ и киевское "Динамо" одержали победы в матчах 28-го тура Украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

УПЛ, 28-й тур

ЛНЗ - "Полтава" - 2:0

Голы: Твердохлеб, 8, Кузык, 73

"Динамо" - "Колос" - 2:1

Голы: Михавко, 8, Ярмоленко, 13 (с пенальти) - Салабай, 58

Исторический успех ЛНЗ

Матч в Черкассах завершился уверенной победой хозяев над "Полтавой" со счетом 2:0. Подопечные Виталия Пономарева сняли вопрос о победителе благодаря голам Егора Твердохлеба и Дениса Кузыка.

Эта победа позволила ЛНЗ набрать 57 очков и вернуться на второе место в турнирной таблице, обойдя житомирское "Полесье" и оторвавшись на критическое расстояние от столичного "Динамо", идущего четвертым. Таким образом ЛНЗ уже не опустится ниже третьего места - так что за два тура до финиша обеспечил себе участие в Лиге конференций на следующий сезон.

"Динамо" сохраняет шанс на "бронзу"

Столичное "Динамо" на своем поле одолело ковалевский "Колос". Киевляне быстро обеспечили себе преимущество: на 8-й минуте Тарас Михавко забил головой, а на 13-й Андрей Ярмоленко хладнокровно реализовал пенальти. Для 36-летнего Ярмоленко этот гол стал 122-м в УПЛ.

Несмотря на гол Антона Салабая во втором тайме, "Динамо" удержало победу. Киевляне имеют 51 очко и занимают четвертое место. Команда сохраняет теоретические шансы на "бронзу", отставая от третьего "Полесья" на 4 пункта за два тура до завершения чемпионата.

Ранее мы писали, что УЕФА наложил серьезные санкции на донецкий "Шахтер" по итогам полуфинального противостояния в Лиге конференций.

