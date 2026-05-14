Сльози на очах та кінець епохи: в УПЛ визначився склад єврокубків та клуб, що залишає еліту

Боротьба за єврокубки та виживання в УПЛ досягла піку! Поки одні святкують історичний тріумф, для інших 28-й тур став фатальним вироком.
Головна сенсація сезону - ЛНЗ. Черкаська команда довела, що порядок б'є клас.
Перемігши "Полтаву" (2:0), клуб не просто закріпився в еліті, а вперше в історії гарантував собі вихід у єврокубки.
Це те, що називають "візуалізацією мрії": за кілька сезонів пройти шлях від аматорів до європейських арен.
Для вболівальників "Олександрії" цей день став чорним. Віцечемпіони України офіційно залишають УПЛ.
Поразка від "Зорі" (1:2) стала останньою краплею в сезоні, який пішов шкереберть.
Не менша драма розігралася у Львові. Через повітряну тривогу матч "Руху" проти "Кудрівки" перенесли, а наступного дня львів'яни поступилися (1:2).
Цей результат став вироком - "Рух" достроково потрапляє в зону перехідних матчів. Тепер їхня доля залежить від двох ігор, де на кону стоятиме все.
Кияни хоч і перемогли "Колос" (2:1), але математика невблаганна: вище третього місця в чемпіонаті стрибнути майже неможливо.
Єдиний шанс врятувати престиж та вийти в Лігу Європи - перемога у фіналі Кубка України проти сенсаційного "Чернігова".
Результати всіх матчів 28-го туру:
Вже 16 травня розпочнеться 29-й тур, який дасть відповідь на останнє питання: хто з трійки "Епіцентр", "Оболонь" та "Кудрівка" зможе врятуватися від нервових перехідних ігор.
