Сльози на очах та кінець епохи: в УПЛ визначився склад єврокубків та клуб, що залишає еліту

Черкаська казка: ЛНЗ пише історію

Головна сенсація сезону - ЛНЗ. Черкаська команда довела, що порядок б'є клас.

Перемігши "Полтаву" (2:0), клуб не просто закріпився в еліті, а вперше в історії гарантував собі вихід у єврокубки.

Це те, що називають "візуалізацією мрії": за кілька сезонів пройти шлях від аматорів до європейських арен.

Трагедія в Олександрії та львівські сльози

Для вболівальників "Олександрії" цей день став чорним. Віцечемпіони України офіційно залишають УПЛ.

Поразка від "Зорі" (1:2) стала останньою краплею в сезоні, який пішов шкереберть.

Не менша драма розігралася у Львові. Через повітряну тривогу матч "Руху" проти "Кудрівки" перенесли, а наступного дня львів'яни поступилися (1:2).

Цей результат став вироком - "Рух" достроково потрапляє в зону перехідних матчів. Тепер їхня доля залежить від двох ігор, де на кону стоятиме все.

"Динамо" на роздоріжжі

Кияни хоч і перемогли "Колос" (2:1), але математика невблаганна: вище третього місця в чемпіонаті стрибнути майже неможливо.

Єдиний шанс врятувати престиж та вийти в Лігу Європи - перемога у фіналі Кубка України проти сенсаційного "Чернігова".

Результати всіх матчів 28-го туру:

"Олександрія" – "Зоря" 1:2

"Епіцентр" – "Полісся" 3:2

"Верес" – "Кривбас" 1:3

"Металіст 1925" – "Карпати" 2:2

"Динамо" – "Колос" 2:1

"ЛНЗ" – "СК Полтава" 2:0

"Шахтар" – "Оболонь" 3:1

"Кудрівка" – "Рух" 2:1

Що далі?

Вже 16 травня розпочнеться 29-й тур, який дасть відповідь на останнє питання: хто з трійки "Епіцентр", "Оболонь" та "Кудрівка" зможе врятуватися від нервових перехідних ігор.