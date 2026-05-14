Сльози на очах та кінець епохи: в УПЛ визначився склад єврокубків та клуб, що залишає еліту

16:03 14.05.2026 Чт
2 хв
Історичний тріумф одних та крах колишніх лідерів: розв'язка сезону УПЛ, яка шокувала вболівальників. Хто пішов на дно?
aimg Катерина Урсатій
ЛНЗ (фото: fc-lnz.com)

Боротьба за єврокубки та виживання в УПЛ досягла піку! Поки одні святкують історичний тріумф, для інших 28-й тур став фатальним вироком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Читайте також: "Шахтар" отримав пряму путівку в основний раунд Ліги чемпіонів-2026/27: як це стало можливим

Черкаська казка: ЛНЗ пише історію

Головна сенсація сезону - ЛНЗ. Черкаська команда довела, що порядок б'є клас.

Перемігши "Полтаву" (2:0), клуб не просто закріпився в еліті, а вперше в історії гарантував собі вихід у єврокубки.

Це те, що називають "візуалізацією мрії": за кілька сезонів пройти шлях від аматорів до європейських арен.

Трагедія в Олександрії та львівські сльози

Для вболівальників "Олександрії" цей день став чорним. Віцечемпіони України офіційно залишають УПЛ.

Поразка від "Зорі" (1:2) стала останньою краплею в сезоні, який пішов шкереберть.

Не менша драма розігралася у Львові. Через повітряну тривогу матч "Руху" проти "Кудрівки" перенесли, а наступного дня львів'яни поступилися (1:2).

Цей результат став вироком - "Рух" достроково потрапляє в зону перехідних матчів. Тепер їхня доля залежить від двох ігор, де на кону стоятиме все.

"Динамо" на роздоріжжі

Кияни хоч і перемогли "Колос" (2:1), але математика невблаганна: вище третього місця в чемпіонаті стрибнути майже неможливо.

Єдиний шанс врятувати престиж та вийти в Лігу Європи - перемога у фіналі Кубка України проти сенсаційного "Чернігова".

Результати всіх матчів 28-го туру:

  • "Олександрія" – "Зоря" 1:2
  • "Епіцентр" – "Полісся" 3:2
  • "Верес" – "Кривбас" 1:3
  • "Металіст 1925" – "Карпати" 2:2
  • "Динамо" – "Колос" 2:1
  • "ЛНЗ" – "СК Полтава" 2:0
  • "Шахтар" – "Оболонь" 3:1
  • "Кудрівка" – "Рух" 2:1

Що далі?

Вже 16 травня розпочнеться 29-й тур, який дасть відповідь на останнє питання: хто з трійки "Епіцентр", "Оболонь" та "Кудрівка" зможе врятуватися від нервових перехідних ігор.

Раніше ми писали, що УЄФА наклав серйозні санкції на донецький "Шахтар" за підсумками півфінального протистояння у Лізі конференцій.

