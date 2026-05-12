От серебра до катастрофы: "Александрия" официально вылетела из УПЛ. Что пошло не так?

15:18 12.05.2026 Вт
2 мин
Сможет ли серебряный призер прошлого сезона вернуться в элиту после такого фиаско?
aimg Екатерина Урсатий
"Александрия" (фото: fco.com.ua)
Во вторник, 12 мая, состоялся решающий поединок 28-го тура УПЛ, в котором "Александрия" проиграла луганской "Заре" со счетом 1:2. Это поражение стало фатальным для хозяев, лишив их математических шансов на сохранение прописки в высшем дивизионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матча.

Драматическая развязка и удаления

Первый тайм прошел в равной борьбе без забитых мячей, однако вторая половина игры стала настоящим кошмаром для болельщиков "Александрии".

На 55-й минуте Филипп Будковский реализовал пенальти, забив свой 12-й гол в сезоне. Вскоре Петар Мичин удвоил преимущество луганчан дальним ударом.

Несмотря на гол Теди Цары, который на 77-й минуте вернул интригу и надежду болельщикам, "горожане" так и не смогли вырвать хотя бы ничью.

Финал встречи сопровождался чрезмерным эмоциональным напряжением, что вылилось в потерю дисциплины.

На 85-й минуте хозяев подвел Даниил Скорко, который получил второе предупреждение и оставил команду в меньшинстве в самый ответственный момент.

Уже в добавленное арбитром время нервы сдали и у португальского легионера Кампуша - защитник также увидел перед собой красную карточку.

Заканчивая матч в восемь, александрийцы окончательно потеряли шансы на спасение.

Турнирное положение

После этого поражения "Александрия" осталась на 15-м месте с активом в 13 очков.

Поскольку до конца чемпионата осталось всего два тура, догнать соперников в зоне выживания уже невозможно.

"Заря" зато закрепилась на 8-й строчке, имея 42 балла.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне "Александрия" демонстрировала совсем другие результаты, завоевав серебряные награды чемпионата. Однако текущий розыгрыш стал для команды кризисным.

